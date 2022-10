Esta es la razón por la que Silvia Pinal no dejaba a Sylvia Pasquel usar brasier

La trayectoria de medio siglo de Sylvia Pasquel abarca cine, teatro y televisión.

La actual artista de 72 años ha brillado por el ímpetu que heredó de su mamá, Silvia Pinal, por brillar sobre los escenarios.

Pero la relación entre madre e hija no siempre fue la más armoniosa. Y en el reality show ‘Siempre Reinas’, Pasquel develó algunas actitudes desconocidas.

La razón por la que Silvia Pinal le prohibía a Sylvia Pasquel usar brasier

La actriz mexicana contó un par de anécdotas de su adolescencia en la que habla de lo complicado que fue tener la ausencia de su madre.

“No estaba mucho tiempo en casa”, contó Pasquel, y tomando en cuenta que su mamá Silvia Pinal la tuvo a los 18 años.

Pinal se casó con Rafael Banquells, quien le doblaba la edad —y aunque tuvieron una hija juntos producto de su matrimonio, se separaron en 1952.

Pasquel añadió que como primogénita de una diva del cine de oro, tuvo que cumplir con las obligaciones de su famosa madre.

“A mí, por ejemplo, mi mamá no me dejaba salir a fiestas ni me dejaba usar brasier”, confesó Sylvia Pasquel.

Asimismo, le cuestionaron la razón de no permitirle usar brasier de joven, a lo que respondió.

Porque yo creo que no quería que vieran a una chavita desarrollada como su hija, pues en ese tiempo imagínate que tú eres una personalidad en el boom del cine, guapa, joven y hermosa, pues no quieres que sepan que tienes una hija de 12,13.

Para los años de niñez y preadolescencia de Sylvia Pasquel, Silvia Pinal ya tenía entre 25 y 30 años —haciendo películas como El Inocente con Pedro Infante—.

En entrevista con CARAS, Sylvia Pasquel habló sobre los retos de mantener su carrera luego de 54 años.

“Ni crean que porque soy hija de Silvia Pinal y Rafael Banquells las cosas fueron fáciles, pues por más que desde siempre he conocido a mucha gente”.

“En el momento en el que llegas a un trabajo, puedes venir de la mejor familia, incluso puedes ser hija de la reina de Inglaterra, pero si eres incumplida e irresponsable, si no te aprendes las líneas de tu personaje y eres grosera con la gente y más, no vas a triunfar”, contó Sylvia.

¿Cómo era la relación de Silvia Pinal con Sylvia Pasquel?

En el mismo reality show, Pasquel confesó que sufrió de “una huella de abandono”.

“Mis papás se divorciaron cuando era muy niña. Mi mamá fue muy noviera, era un cuerazo. Entonces trabajaba mucho, viajaba mucho y tenía muchos galanes”.

Sylvia Pasquel admitió, “necesitaba estar con mi mamá, yo sí siento que tengo una huella de abandono muy fuerte, y tengo que trabajar siempre con eso”.

Explicó que acudió a terapia, “para que la huella de abandono no me afecte”.

Y la actriz que forma parte de la Dinastía Pinal se ha esforzado mucho por cambiar la crianza de su única hija sobreviviente, Stephanie Salas, quien a su vez tiene dos hijas: Michelle Salas y Camila Valero, que son bisnietas de Silvia Pinal.