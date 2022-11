Esta es la única hija de Michael Jackson que es una copia exacta de su mamá

Ser hijo de una leyenda nunca ha sido tan fácil como se escucha. Paris Jackson, hija del fallecido Michael Jackson, sabe desde pequeña que carga con una herencia artística de la que se espera mucho, y a sus jóvenes 24 años sigue planteándose un futuro prometedor —o quizá uno que cambie el rumbo que le preparó su papá.

¿Cuántos hijos tuvo Michael Jackson y con quién?

Michael Jackson tuvo tres hijos: Prince, Paris y Bigi. Su primer hijo fue producto del matrimonio con Debbie Rowe (quien era asistente de dermatología); después nació Paris, también hija de Jackson y Rowe. Y Bigi fue concebido por gestación subrogada en 2002.

¿Qué pasó con la hija de Michael Jackson?

Paris atravesó muchos momentos difíciles cuando murió su padre en 2009 —el cantante dejó a sus hijos bajo la custodia de su mamá y de su hermano Tito Joe Jackson. A los 15 años Paris intentó suicidarse en repetidas ocasiones y por lo mismo fue hospitalizada.

La joven artista siguió los pasos de su famoso papá, y después de formar parte de varias bandas, finalmente sacó un álbum en solitario titulado ‘Wilted' en 2020.

Pero además de la carrera musical, ha sido modelo y actriz —apareciendo en las series American Horror Story y Sex Appeal, mientras que su debut en películas fue con Gringo en 2018.

Paris es la hija de Michael Jackson idéntica a su madre biológica

Ya que Paris vivió pocos años al lado de su padre, la relación con su mamá bien pudo reforzarse un tanto más, pero lo cierto es que ha sido una montaña rusa de emociones a lo largo del tiempo.

En una extensa entrevista en Red Table Talk, la hija de Michael Jackson dijo que “es cool tener a tu mamá como amiga”.

Durante la infancia mantuvo prácticamente contacto cero con su mamá, hasta que cumplió 15 y la relación prosperó.

“Es genial irla conociendo, ver lo similares que somos, entender la música que a ella realmente le gusta”, dijo, “nos parecemos mucho, es cool tenerla como amiga, y es bastante tranquilo, lo cual me encanta”.

Y es que la propia Debbie Row ha admitido que ella no deseaba ser mamá. “Me embaracé para que él se convirtiera en papá, no para yo convertirme en mamá. Ese título te lo ganas, y yo no hice absolutamente nada para merecerlo”, afirmó en un documental vía The Mirror.

El divorcio entre Debbie y Michael se dio en 1999, para entonces la madre biológica de Paris seguía afirmando, “yo nunca cambié los pañales ni me paraba a mitad de la noche, incluso estando ahí presente, Michael lo hacía todo”.