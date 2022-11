Esta mujer de 94 años desafía las reglas de las 'ancianas' al maquillarse y vestirse como quiere

“Robando a los chicos desde 1928”, así dice la bio de Helen Ruth Van Winkle, quien es mejor conocida como Baddie Winkle y a sus 94 años está rompiendo todos los estereotipos posibles de “las mujeres ancianas”.

Baddie Winkle es la influencer de 94 años que demuestra que la edad es solo un número

Baddie —que viene de la expresión badass en inglés— creció durante la Gran Depresión y en entrevistas ha revelado que pasó varios años viviendo en la pobreza, “cosechábamos lo que íbamos a comer, y no tuve electricidad hasta los 10 años”, reveló a You.

También explicó que se casó a los 19 pero su esposo falleció a causa de un camión que lo atropelló antes de que cumplieran el 35 aniversario de bodas. Lamentablemente, su hijo también murió a los 46 por cáncer en los huesos.

“Nunca superas algo así, pero aprendes a vivir con ello. Lo que hago ahora me cambió la vida. Me reinventé. Estoy muy agradecida de que esto me pasó, todo hasta las montañas de Kentucky”.

Baddie Winkle quiere ser una inspiración para mujeres mayores

Baddie le dijo a Refinery29, “no me siento vieja, jamás me he sentido vieja. Creo que puedes vestirte como quieras”.

Explicó que gracias a su bisnieta Kennedy llegó a donde está —todo inició con una simpática fotografía usando ropa con dibujos de cannabis que se viralizó y el resto fue historia. “No me gusta la ropa de mujeres mayores. Nunca en mi vida las he usado. Pero tampoco me atraparían con pantalones cortos que muestren la mitad de mi trasero —me he hecho foto así, pero por diversión—”.

Pero entre los colores chillantes, el glitter y el exceso de maquillaje, Baddie Winkle sabe que tiene una responsabilidad con su generación, e incluso inconscientemente con las generaciones más jóvenes.

“Quiero ser un modelo a seguir para las personas grandes. Solo estás en esta vida una vez, así que mejor diviértete”.

En 2016 TIME la nombró una de las personas más influyentes, ha asistido a la red carpet de los MTV Awards y salió en un video musical con Miley Cyrus. Baddie Winkle es la abuelita que todos quisiéramos tener, pero también la representación de ¡cómo nos encantaría llegar a más de 90 años!