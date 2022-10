Estas modelos plus-size demuestran que la belleza viene en todas las tallas

Aunque aún hay mucho camino por recorrer, cada vez son más las mujeres de talla grande que toman dominio de las pasarelas y el mundo de la moda.

Las mujeres plus-size están redefiniendo el concepto erróneo de belleza que la industria ha tenido por muchos años, demostrando que el cuerpo de la mujer viene en todo tipo de tallas, formas y tamaños, ¡y esto es hermoso!

Más allá de modelos, estas mujeres son activistas y ayudan a enaltecer la belleza natural y evitan a toda costa el retoque a sus fotografías.

Conoce a las modelos plus-size que rompieron los paradigmas y están inspirando a miles de mujeres alrededor del mundo.

1) Ashley Graham

En 2016, Ashley Graham hizo historia al ser la primera plus-size en protagonizar la icónica portada de trajes de baño de la revista Sports Illustrated. Actualmente tiene 34 años.

Y un año después lanzó su libro A New Model: What Confidence, Beauty and Power Really Look Like, en el que cuenta acerca de diversos aspectos, desde cómo le incomodaba su aspecto físico (no tanto por su percepción, sino cómo la trataron) hasta el momento en que es descubierta.

Ashley Graham también comparte sin tapujos los retos de ser mamá de tres niños y cómo se transformó su cuerpo con el embarazo.

2) Fluvia Lacerda

Fluvia es brasileña y tiene 42 años; se le consideró la “Gisele Bünchen de las plus size” y fue modelo de Victoria's Secret.

En una entrevista reflexionó sobre la forma en que ha trabajado más allá del modelaje para cambiar sus pensamientos sobre las mujeres de talla grande.

“Siempre he sido una chica con curvas, y aunque nunca sentí la necesidad de hacer la guerra contra el cuerpo tan saludable que Dios me dio, recuerdo que siempre anhelaba ver a alguien que reflejara mi cuerpo y me moldeara en los medios […] alguien que pudiera transmitir confianza a través de su personalidad, una mujer intrépida”.

3) Candice Huffine

Otra ángel plus-size de Victoria's Secret que a sus 37 años demuestra lo importante que es tener representación en el medio.

Vogue la puso en la portada en 2011y fue la primera en posar para el calendario Pirelli (caracterizado por poner a mujeres en poses sensuales).

“La única manera de progresar es la inclusión”, dijo Candice en 2020, “las voces de todos son tan poderosas que hoy son catalíticas para un cambio”.

4) Tess Holliday

A Tess Holliday la nombraron una de las seis modelos de talla grande más importantes del mundo.

Esta modelo de 37 años nacida en Misisipi le dijeron a los 15 que no tendría futuro si no bajaba de peso.

Es creadora del movimiento #everyBODYisflawless (cada cuerpo es impecable) para demostrar que mujeres y hombres no están catalogados en una sola talla, y que la diversidad importa.

5) Whitney Thompson

Whitney, de 35 años, fue la primera plus-size en ganar America's Next Top Model. Pero además de esto, es conocida por sus fuertes declaraciones sobre el medio.

“¿Que si acaso pienso que a Karl Lagerfeld le encanta la idea del plus-size? No, absolutamente no. él solo quiere el dinero”, dijo a Hello!

Y en esa misma entrevista compartió lo que a ella le ayudó a sentirse cómoda en su propia piel.

“Me gusta decirle a la gente que tome lo que la sociedad ha considerado un defecto y lo convierta en algo positivo. Solía odiar tanto mis muslos y pasaba tanto tiempo mirándome en el espejo y tratando de hacer que desaparecieran. Entonces un día me miré en el espejo y dije: 'Mi mamá tiene estos muslos y mi abuela, y en lugar de menospreciarme por algo que no puedo cambiar voy a celebrarlos porque evitan que me vea como la chica a mi lado'. Me hacen única y eso es lo que me hace más bella, ser diferente”.