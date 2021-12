Estas son las razones por las que Kristen Stewart podría ganar un Oscar por su papel de Lady Di

Desde que se supo que Kritsen Stewart interpretaría a la princesa Diana en Spencer —la nueva película de Pablo Larraín—, los fans de la actriz y la royal no escondieron su emoción. Este filme sobre las trágicas vacaciones navideñas en Sandringham se estrenó en el Festival de Cine de Venecia 2021 y tuvo una excelente crítica tanto por la trama como el maravilloso vestuario y la interpretación de Stewart como Lady Di. Tanto que ya la están considerando para obtener un Oscar.

¿Por qué Kristen Stewart podría llevarse un Oscar por 'Spencer'?

Kristen ganó el Palm Springs International Film Festival's Spotlight Award por Spencer, a lo que EW explica que fue debido a "las mejores reseñas que ha recibido en su carrera" por haber actuado como Diana. "Es una extraña combinación de cosas que parecen no encajar", comentó Kristen al mismo sitio, "el poder [de Diana] que ejerce en cada habitación es probablemente lo que resultó tan perturbador para las personas que querían una especie de figura recatada y silenciosa".

Asimismo, Los Angeles Times describió, "Spencer representa una notable trayectoria desde su revelación en la popular pero con ridícula franquicia de Twilight". Y procedieron a hacer una breve línea del tiempo para demostrar el potencial de Oscar que hay en Kristen: desde Kristen como Bella (Twilight), en Adventureland, The Runaways y más proyectos.

Kristen Stewart ya está en las listas de predicciones para los Oscar 2022, y en CBC remarcan que sería un suceso muy destacado porque sería la primera actriz abiertamente de la comunidad LGBT en ganar un Oscar.

A Kristen Stewart no le importa ganar un Oscar en 2022

Pero aunque Kristen Stewart y Spencer sean de las favoritas para la temporada de premios, la actriz de 31 años afirmó que la estatuilla dorada la tiene descuidada. "No me importa un bledo tener un Oscar", dijo en entrevista, "los Oscar son una cosa muy chistosa, hay muchas películas increíbles e interpretaciones que ni se aprecian, eso habla mucho de cómo estamos en presencia acumulativa —lo que estamos buscando y lo que nos importa".

"Realmente aprecio que algo en lo que estoy involucrada genere tanta conversación", añadió, "no hacemos películas para no conectar con los demás". Y según el New York Post, el propio guardaespaldas de Diana dijo que la interpretación de Stewart fue inigualable.