Este es el hijo de Linda Evangelista que le ayudó a superar la "deformación" de su rostro

La reina de la pasarela, Linda Evangelista, tiene un hijo adolescente que ha sido su fortaleza a lo largo de estos años, y que también la acompañó en sus momentos más difíciles.

“Eres mi corazón, mi luz”, escribió la modelo de 57 años de 57 años al subir una foto con su galán y único hijo.

Además, como dato quizá desconocido, su papá biológico es el actual esposo de Salma Hayek, François-Henri Pinault. ¿Ya lo conocías?

¿Quién es el hijo de Linda Evangelista?

El hijo de Linda Evangelista es Augustin James Evangelista. Nació el 11 de octubre de 2006 y tiene 16 años.

¿Cuántos hijos tiene Linda Evangelista?

La modelo canadiense solamente tiene un hijo, y al día de hoy es una bendición para ella y mantiene una muy buena relación con su adolescente.

Pero la vida de maternidad no ha sido sencilla para esta modelo. Salió con el futbolista Fabien Barthez y se embarazó, pero perdió al bebé a los seis meses y la pareja terminó en el 2000.

En 2006 dio a luz a su primer y único hijo Augustin James Evangelista, dando a conocer su nombre pero sin revelar quién era el papá.

En 2011 Linda Evangelista reveló que el papá de su hijo era el billonario francés François-Henri Pinault, el actual esposo de Salma Hayek. La actriz y el empresario se casaron en 2009.

Evangelista le reclamó a Pinault ayuda económica para su hijo —46.000 dólares mensuales— en 2012, y según El País el magnate exclamó que “ni siquiera la conocía tanto”, refiriéndose a la madre biológica de Augustin.

El hijo que tuvo Linda Evangelista con el esposo de Salma Hayek

Augustin es técnicamente el hijastro de Salma Hayek y el medio hermano de Valentina Paloma Pinault.

De hecho, la actriz mexicana compartió una foto con Augustin en Instagram, y el joven adolescente es tan solo un año mayor que la hija de Salma (Valentina tiene 15 años).

Evangelista ha mantenido la identidad de su hijo con perfil bajo, y se sabe poco de la vida del adolescente.

Madre e hijo hacen varias actividades juntos, como asistir a partidos de football y vacacionar en la playa.

El hijo de Linda Evangelista fue su apoyo cuando le “deformaron” su rostro

La modelo ha hablado de la “deformación” de su rostro a causa de una cirugía estética: demandó por 50 millones de dólares a Zeltiq Aesthetics por un procedimiento que le provocó Hiperplasia Adiposa Paradójica.

Linda se sometió a un tratamiento estético de frío para perder grasa, pero “aumentó mis células grasas en lugar de disminuirlas, y me ha dejado permanentemente deformada”, mencionó.

Evangelista aseguró en su momento que se sintió “en un ciclo de profunda depresión, tristeza y en las más bajas circunstancias de autodesprecio”.

A un año después de la situación, la modelo charló con People para revelar que “su hijo le dio la fortaleza necesaria para hablar públicamente de lo que vivió”.

“Yo no debería ser una carga para mi hijo”, dijo, “él no tiene por qué apoyarme, no es su trabajo”. Pero Linda se recluyó por meses: “Augie me decía, ‘mamá, ¿recuerdas cuando eras divertida?, ¿recuerdas que solías reírte todo el tiempo?, ¿por qué ya no te ríes?’, y yo odié lo que esto le había hecho a mi relación con él”.

Evangelista siempre le inculcó a su hijo que lo físico no es la belleza real: “es muy importante para mi criarlo sabiendo que él es hermoso y sabiendo que todos son hermosos”.

“Le dije a Augie que seguro la gente dirá cosas, pero él dijo que no le importaba, que estaría a mi lado”, añadió Linda.