Este es el increíble disfraz con el que Shakira celebró Halloween

Sabíamos que no dormir antes de las diez y no bañarse los domingos iba a causar estragos en Shakira, pero nunca sospechamos que esos iban a ser… ¡convertirla en una bruja!

A través de sus redes sociales, la cantante colombiana presentó a sus seguidores un curioso look que la estableció como la bruja más temida del lugar. Pero, no se preocupen, la intérprete de Loba no abandonará su carrera para dedicarse a las artes oscuras, pues solo ocupó ese outfit para participar en los eventos que la escuela de su hijo Milan organizó para celebrar Halloween.

¿De qué se disfrazó Shakira en Halloween?

Esta semana, Shakira se unió al ambiente festivo que rodea a la temporada y se dejó ver ataviada como una muy guapa bruja, con todo y sombrero de punta.

“Pensando en el Halloween”, escribió la famosa colombiana desatando todo tipo de comentarios en su cuenta de Instagram.

“Cualquier cosa que te pones te queda bien, impresionante”, escribió una usuaria. Mientras que otra cuenta se limitó a llamarla “reina”.

Aunque la foto desató rumores en internet sobre la posible aparición de Shakira en una de las múltiples fiestas que se celebran alrededor del mundo este fin de semana o incluso el estreno de una nueva canción alusiva al Halloween, la razón detrás de su vestuario resultó ser más ordinaria.

En sus stories, Shak compartió con sus seguidores que participaría como voluntaria en las celebraciones organizadas por la escuela de su hijo mayor.

“Hoy soy voluntaria en el colegio de Milan. Vamos a organizar juegos y estoy lista para celebrar Halloween”, se escucha decir a la estrella del Show del Medio Tiempo del Super Bowl en 2020.

Durante el breve video, Shakira también señaló que la decisión detrás de su disfraz fue muy sencilla, pues ya tenía los “pelos de bruja”.

¿Qué opinas del disfraz de Shakira para Halloween?