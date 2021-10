Este es el papel que Harry Styles sueña interpretar

Puede que, a corto plazo, no tenga intención de retomar su carrera interpretativa al encontrarse tan ocupado con los preparativos de su segundo trabajo discográfico como solista, pero lo cierto es que el cantante y actor ocasional Harry Styles, quien hace unas semanas lanzó el primer adelanto de su nuevo disco, el sencillo Lights Up, jamás rechazaría la oportunidad de encarnar al espía británico más famoso del mundo, James Bond, si algún día se le presenta la ocasión.

(Foto: Getty Images)

«Claro, por supuesto, ¿quién diría que no a algo así? Crecí viendo sus películas, así que me encanta desde que era un niño pequeño. Creo que todo el mundo ha soñado alguna vez con ser 007, ¿no?»,confesó con entusiasmo el exintegrante de la banda juvenil One Direction en su entrevista de este jueves en la emisora Hits Radio.

(Foto: Getty Images)

No obstante, al día de hoy, la mayor parte de su tiempo y su atención va dirigida a ese citado álbum que, con suerte, lo consagrará como uno de los ídolos pop más sinceros y transparentes en lo que a la composición de las letras se refiere. Y es que, como explicó en la misma conversación, Harry relata en su flamante nuevo tema el viaje existencial y anímico que emprendió en tiempos recientes.

(Foto: Getty Images)

«Creo que es un tema muy divertido que, sin embargo, también contiene pasajes algo oscuros. Pero en cualquier caso para mí es una canción liberadora, que me quita las cadenas de ciertas cosas que he estado tratando de procesar, contra las que incluso he tenido que luchar en los últimos dos años. Es una canción en la que se combinan la reflexión y el descubrimiento personal».

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images