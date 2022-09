Esto nos contó Edwarda Gurrola, la icónica Vanessa de 'Soy tu fan'

Después de 10 años, el elenco de 'Soy tu fan' regresa ahora en formato de cine, pues la afamada serie mexicana tendrá por primera vez una película —próxima a estrenarse el 8 de septiembre del 2022—.

La historia de Charly (Ana Claudia Talancón) y Nico (Martín Altomaro) regresa a la pantalla grande —y recién anunciaron que pronto retransmitirán la serie por el Canal Once—; ahora con personajes más maduros y adultos, y una historia de romance adolescente para darle continuidad.

Debido a este esperado reencuentro hablamos con Edwarda Gurrola, quien interpreta a Vanessa —sí, la mismísima autora del poema "Perra del mal, espero que te mueras". Su emblemático personaje como la novia obsesiva de Julián (Osvaldo Benavides), el ex novio de Charly, conserva la misma energía para la película de Soy tu fan, y esto es lo que nos contó Edwarda (ganadora de un Ariel 2020 a mejor actriz) al respecto.

¿Cómo te sientes con el regreso de 'Soy tu fan' ahora en película?

Es un sueño, porque los fans siempre nos piden más, y después de 10 años poderlo hacer es increíble. Juntarnos es como una reunión de la preparatoria, todos seguimos siendo amigos. Además salió en un momento muy especial, porque estábamos en pandemia y todo era muy incierto. Poderlo hacer, y hacer lo que nos gusta, fue un regalo de la vida.

¿Cuáles fueron los retos iniciales para llevar a cabo la película de 'Soy tu fan'?

Que los formatos están cambiando mucho. 'Soy tu fan' salía en televisión abierta, y eso ya ha cambiado mucho, ahora hay más plataformas. He hecho cine desde que soy niña, entonces me siento muy cómoda realizándolo y también me gusta la experiencia de ir al cine. A nivel personal es retomar un personaje que siempre estuvo ahí, es ponerte los zapatos y echarle todas las ganas, porque ahí está la esencia de lo que hiciste y fue como volver a reconectar.

¿Cómo describes en tus palabras a Vanessa?

Ella misma dice en un capítulo 'no soy mala onda, soy punk', y creo que eso es muy ella. Es muy intensa, todos tenemos amigos así. Quiere pertenecer y se obsesiona, tiene una neurosis, pero no es una villana o una bruja. Es más como un monstruo que puede salir por debajo de tu cama y morderte una pierna.

Ha sido muy divertido hablar de Vanessa con las productoras, con Constanza Novick [productora de cine] y Dolores Fonzi, qué alcances puede tener Vanessa. Realmente la puedes meter en cualquier situación, porque está tan loca que puede ser una mafiosa o poner su restaurante de comida corrida.

¿Cómo se siente volver a trabajar con Ana Claudia Talancón?

Fue hermoso, a Ana la quiero mucho, nos conocemos desde los 18 años: ella filmaba 'El cometa' y yo 'El evangelio de las maravillas' y coincidió que estábamos en Tlaxcala, así que nos tocó en el mismo hotel. La admiro mucho, cómo se ve, sus causas, cómo ha crecido como mujer y la forma en que es un ejemplo para muchas mujeres.

¿Qué se siente darle un giro generacional al personaje de Vanessa en la película de 'Soy tu fan'?

Pues sí somos más maduros, pero en mi mente digo que todos somos unos chiquirucos, porque somos como adolescentes tardíos —especialmente Vanessa. Pero me gusta que en la medida en que crecí vi cambiar los cánones de la mujer: antes, para ser protagónica, debías ser flaca o rubia, o joven. Creo que eso está cambiando mucho.

Ya no hay un rango donde todo es blanco o todo es negro, hay una tonalidad de grises y eso también lo quieren ver las mujeres, que son nuestro público. Cuando yo era niña no sucedía eso, y creo que estamos creciendo como industria, sobre todo en modelos para seguir para dar personajes con los que nos veamos reflejados.

¿Y cuál es tu percepción del crecimiento de las plataformas para streaming?

Las plataformas vinieron a romper muchas cosas en el buen y mal sentido. Ahora hay una competencia tan grande que a veces los contenidos no se cuidan tanto, y es más bien tener contenido para jalar más audiencia, ¿y la calidad? Eso repercute también en el cine, a veces nos comemos mucho de la experiencia de ir físicamente.

Pero hay que estar abiertos, y en unos años realmente nos daremos cuenta del impacto de las plataformas sobre el cine. Yo siempre estoy tratando de buscar proyectos a lo mejor no comerciales, pero que tengan algo, que me digan algo, no solo es hacer por hacer. Y espero que la gente se abra a varios tipos de contenido, no solo lo más comercial.

¿Qué mensaje le das a las lectoras de VANIDADES para ver la película de 'Soy tu fan'?

Que lleven a sus hijos, nietos, sobrinos y primos, ¡esperamos que les guste a las nuevas generaciones! Incluso pueden ver la serie para saber de qué estamos hablando, pero la considero lo suficientemente divertida para que llegue a gente que no sepa demasiado.