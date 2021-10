Esto pensó Idris Elba cuando Harry le pidió que se presentara en su boda

Además de haberse consolidado como uno de los actores más versátiles y cotizados de su generación, el británico Idris Elba también ejerce a tiempo parcial como DJ -como bien pudieron comprobar los asistentes a los últimos conciertos londinenses de Madonna o quienes acudan este año al festival de Coachella– y eso explica por qué el príncipe Harry le pidió expresamente que amenizara con su música la fiesta posterior a su boda del pasado mayo con Meghan Markle, desde entonces flamante duquesa de Sussex.

Sin embargo, en el momento en que el hijo menor de Diana de Gales le hizo semejante oferta, el intérprete no podía creerse que un enlace tan sofisticado como el de un príncipe de la monarquía británica fuera el escenario más apropiado para dar rienda a su pasión por la música electrónica. Tanto es así, que la respuesta que ofreció a Harry tenía como único objetivo saber si este bromeaba o hablaba en serio.

«Yo no le dije nada y de repente me preguntó si me gustaría presentarme en su boda… Yo me quedé inmóvil y le dije: ‘¿Es broma?'», confesó el artista a su paso por el programa de Ellen DeGeneres, donde también hizo un repaso a sus años de amistad con el nieto de Isabel II y asimismo, con su padre: el príncipe de Gales.

«El caso es que Harry y yo hemos coincidido varias veces en eventos de la fundación benéfica de su padre. El príncipe Carlos me ayudó mucho cuando era más joven y he trabajado ocasionalmente en proyectos de la fundación», añadió en la misma conversación.

No obstante, la propuesta de Harry no le llegó en ninguno de esos encuentros formales, sino en medio de una fiesta en la que Idris se encargaba precisamente de la selección musical. Es muy probable, por tanto, que el royal quedara gratamente impresionado con las habilidades del intérprete al mano de los discos y se le ocurriera tan acertada idea.

“Harry vino a un par de fiestas en las que me presenté y en la última me preguntó: ‘¿Tienes algo que hacer el 19 de mayo?’. En cuanto le dije que tenía ese fin de semana libre me preguntó que si me importaría tener que trabajar de DJ para su boda», señaló el astro del cine.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images