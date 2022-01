Estrellas robaparejas: famosos que le quitaron la pareja a otros famosos

Cuando se enamoran, a muchas famosas no les ha importado que ellos sean casados y tengan hijos o estén comprometidos

Uno de los 10 mandamientos dice: "No desearás a la mujer de tu prójimo". Que en su versión femenina podría traducirse como "No desearás al hombre de tu 'prójima' ". Pues bien, probablemente este sea uno de los mandamientos menos respetados por las famosas de Hollywood, pues entre ellas "robar parejas" es algo más común de lo que imaginamos.

Aquí recordamos algunos casos de estrellas que se enamoraron de hombre casados o comprometidos y que terminaron "capturándolos".

Cuando Brad Pitt prefirió a Angelina Jolie sobre Jennifer Aniston

NI "MALA" NI "VÍCTIMA": Uno de los mayores escándalos del Hollywood del siglo XXI fue el romance que surgió entre Angelina Jolie y Brad Pitt, mientras rodaban la película Mr. and Mrs. Smith.

Getty Images

En esa época, ella estaba solterita y a la orden; pero Brad estaba casado con Jennifer Aniston y todos pensaban que eran una de las parejas más sólidas en la industria del entretenimiento. El final de este episodio es más que conocido: Angelina cautivó a Brad a tal punto, que este puso fin a su matrimonio para iniciar una vida diferente —llena de niños y de compromisos con las causas sociales— al lado de su nuevo amor. Pero ya están divorciados.

Getty Images

Muchos juzgaron a Angie como "la mala de la película" y Jennifer pasó a ser "su víctima", ganándose la simpatía y la compasión de millones de personas...

¿Cómo inició el romance de Jennifer Aniston y Justin Theroux?

Pero en realidad, las cosas rara vez son en blanco y negro. Por lo geneal, hay grises. En esa oportunidad, a Aniston le tocó perder, pero eso no significa que ella sea un modelo de virtudes y perfección.

La prueba más contundente de que las historias suelen repetirse es que, al cabo del tiempo (y después de buscar consuelo en los brazos de Vince Vaughn y de John Mayer, entre otros), la actriz de Friends terminó poniendo los ojos en Justin Theroux, con quien se casó en 2015 pero se divorciaron dos años después.

Getty Images

A Jennifer no le importó que en ese momento Theroux viviera con Heidi Bivens, una estilista de Brooklyn, con quien tenía una relación de 14 años. Para Heidi fue un duro golpe, pues, según comentarios de personas cercanas a ella, Jen persiguió a Justin sin importarle que él estuviera con alguien.

Quizás por eso, después que Theroux rompió con Heidi, ésta envió un email a su rival en el que le vaticinaba: "Él nunca se casará contigo".

¿Cómo inició el romance de Julia Roberts y Danny Moder?

PRETTY (AND "BAD") WOMEN: Pocas estrellas de Hollywood gozan de tanta simpatía como Julia Roberts. Sin embargo, hay alguien que probablemente jamás volverá a disfrutar una película de la archifamosa Pretty Woman.

Se trata de Vera Steimberg, una maquilladora argentina radicada en Los Ángeles, quien ha trabajado para artistas como Madonna, Eddie Murphy y Zoe Saldana. En realidad, Vera tiene motivos suficientes para no estar interesada en formar parte de ningún club de fans de Julia.

Cuando su esposo, el camarógrafo Danny Moder, se despidió de ella en el 2000 para irse a filmar la película The Mexican (protagonizada por Julia Roberts y Brad Pitt), nunca imaginó que ese viaje traería como resultado el final de su matrimonio de más de tres años. Durante el rodaje, Julia (quien ese momento era novia de Benjamin Pratt) tuvo un affair con Danny, sin preocuparle que fuera un hombre casado.

Si fue cierto o no que la Roberts le pagó una fuerte suma a la esposa de su novio para apurar los trámites de divorcio, es algo que nunca se ha confirmado. Lo que sí es cierto es que, unos meses antes de casarse, Julia tuvo la poca delicadeza de pasearse por Los Ángeles con una camiseta que decía "Abajo Vera".

En fin, todo eso pertenece al pasado. Hoy, Danny y Julia llevan casados 20 años y tienen tres hijos: Hazel Patricia, Phinnaeus Walter y Henry Daniel. Quizás la ganadora del Oscar tenía razón cuando dijo, años atrás: "Yo nací para ser la esposa de este hombre". Pero tal vez Vera opinaba lo mismo cuando Danny se fue a rodar The Mexican..

La vida amorosa de Sienna Miller

ADICCIÓN A LOS CASADOS: Algunos opinan que encapricharse en hombres casados puede llegar a convertirse en algo así como una especie de "adicción". Ese podría ser el caso de Sienna Miller, quien conoció a Jude Law cuando filmaron juntos la película Alfie, y comenzó una relación con él.

Por esa época, Jude estaba casado con Sadie Frost, la madre de sus tres hijos. Sin duda, para Sadie debe haber sido reconfortante que, al poco tiempo, Jude traicionara a Sienna con Daisy Wrigth, la niñera de sus hijos. Aunque Sienna y Jude se reconciliaron, esa segunda vuelta no duró mucho.

Más adelante, Sienna volvió a las andadas y se enredó con otro hombre casado (¡y con cuatro hijos!): Balthazar Getty (uno de los protagonistas de la serie de televisión Brothers & Sisters). Getty reconoció su adulterio y pidió perdón a su esposa, la diseñadora Rosetta Millington, quien le dio la oportunidad de rectifIcar. Afortunadamente, su matrimonio no se fue a pique.

Después de su affair con Getty (que le ocasionó muchas críticas en la prensa internacional), Sienna actuó en una obra de teatro de Broadway junto a Jonny Lee Miller (el primer esposo de Angelina Jolie y padrino del hijo mayor de Jude Law). Según las malas lenguas, también tuvo un romance con él, a pesar de que Miller estaba casado con Michele Hicks y tiene un hijo con ella. ¿O fue solo un rumor a causa de la fama de Sienna de seductora de hombres casados...?

En cualquier caso, ella comentó una vez que "el amor tiene muchísimas facetas" y puede "ponerte en un aprieto". Por suerte, la actriz parecía haberse tranquilizado desde que en el 2011 conoció a Tom Sturridge (¡al fin uno que era soltero!), ex novio y padre de Marlowe, su hijita.

El escandaloso romance de Kristen Stewart con Rupert Sanders

DE INGENUA, NADA: Una de las "meteduras de pata" más criticadas de Hollywood en los últimos tiempos fue el enredo de Kristen Stewart con Rupert Sanders, el director de la película Snow White and the Hunstman, que ella protagonizó.

¿Qué impulsó a esta estrella en ascenso a liarse con un hombre casado y con dos hijos? Para muchos, fue algo incomprensible, tomando en cuenta que en ese momento Kristen era la envidia de millones de mujeres del mundo por su romance con el galán Robert Pattinson.

Este episodio dio mucho que hablar. Para Kristen tiene que haber sido muy incómodo cuando la modelo inglesa Liberty Ross (la entonces esposa de Sanders, en proceso de divorcio, y madre de sus hijos Tennyson y Skyla) comentó en las redes sociales que la actriz de Twilight "no era tan pura".

Por su parte, Kristen se excusó, mediante un comunicado de prensa, diciendo que lamentaba profundamente "el daño que he causado a mis allegados y a todos los afectados" y catalogando su aventura con el director como una "indiscreción momentánea". Un simpático o irónico detalle (según se mire): Liberty Ross aparece en una escena de Snow White and the Hunstman interpretando el papel de la madre de Kristen...

Otros famosos casos de infidelidad entre parejas de Hollywood

¿Otras famosas que han tenido romances con hombres casados o comprometidos? No es un secreto que Jennifer López desempeñó un papel protagónico en el fracaso del matrimonio de la exreina de belleza puertorriqueña Dayanara Torres y el cantante Marc Anthony, padres de Cristian y Ryan. Marc Anthony y Jennifer se casaron cuatro días después de que el divorcio se hiciera oficial.

La top model Petra Nemcova fue, según algunos, la causa de la primera separación de Sean Penn y su ex esposa Robin Wright, en el 2007. También Evan Rachel Wood tuvo una relación con el controversial roquero Marilyn Manson cuando éste aún estaba casado con la estrella del burlesque Dita von Teese.

Claire Danes, la bipolar Carrie de la exitosa serie de televisión Homeland, empezó en el año 2003 una relación con Billy Crudup. Algo que no fue bien visto, ya que la entonces la novia de Crudup, Mary-Louise Parker, estaba embarazada de siete meses de él. Por su parte, la actriz Abbie Cornish tuvo un romance intenso con Ryan Phillippe, quien llevaba siete años de matrimonio con Reese Witherspoon y tenía dos hijos con ella: Ava Elizabeth y Deacon.

Parejas e infidelidad en Hollywood

Pero, ¡en fin!, esto de los romances con hombres casados no es nada nuevo bajo el sol de Hollywood. Por poner solo dos ejemplos: cuando enviudó del productor Mike Todd, Elizabeth Taylor puso sus legendarios ojos color violeta en el cantante Eddie Fisher, a pesar de que este estaba casado con su amiga Debbie Reynolds, y terminó casándose con él.

Años más tarde, cuando filmaba Cleopatra, le fue infiel a Eddie con otro hombre casado: Richard Burton, quien fue el gran amor de su vida. En estos y otros casos, no es muy sensato ponerse a buscar "culpables". Primero, porque, como afirma un viejo refrán, "en el corazón no se manda". Y segundo, porque una relación de pareja realmente sólida y satisfactoria no se va a pique fácilmente por la aparición de una tercera persona.