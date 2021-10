Eva Longoria lleva seis meses de ‘tortura’ para ponerse en forma antes del festival de Cannes

Hace solo unos días aseguraba orgullosa que se había tomado con mucha calma y sin presión de ningún tipo la misión de volver a lucir su antigua silueta tras el nacimiento, el pasado mes de junio, de su primogénito Santiago…

Ahora la actriz y directora Eva Longoria reveló abiertamente que sus últimos seis meses han sido una auténtica “tortura» a causa de la intensa rutina de actividad física a la que le sometió su entrenador personal.

“Gracias a Grant Roberts (su prestigioso instructor) por estos seis meses de tortura», escribió bromeando la que fuera protagonista de Desperate Housewives tras asegurar que su exigente preparación está directamente relacionada con su presencia en la alfombra roja de la nueva edición del Festival de Cannes: «¡Lo conseguiré antes de Cannes!, añadió con optimismo en Instagram.

Sin perjuicio de la práctica del yoga que define su dinámica deportiva, a lo largo de este período, la estrella televisiva se ha estado centrando más en una serie de ejercicios destinados fundamentalmente a la pérdida de peso y a la fortaleza de su musculatura, un enfoque que complementa con una dieta ligeramente más restrictiva de lo habitual.

«Me encanta el yoga y lo sigo practicando, pero ahora mis sesiones de gimnasio giran principalmente en torno al tema del peso. Ahora me estoy tomando muy en serio el entrenamiento, pero es verdad que también le di el suficiente tiempo a mi cuerpo para recuperarse por completo del parto, no quise precipitarme”, confesaba recientemente en conversación con la revista Us Weekly.

«Ahora incremento la intensidad de los entrenamientos y soy un poco más cuidadosa con lo que como. Pero todavía me queda un largo camino por delante antes de volver a mi peso ideal», sentenciaba en su momento.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images