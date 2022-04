Evolución de María López Levy, la hija de Mariana Levy

Han pasado 17 años desde que María López Levy perdió a su mamá, la actriz mexicana Mariana Levy a causa de un infarto fulminante tras un asalto en la CDMX. María forma parte de los hijos de los famosos mexicanos que sobresalen por una u otra actividad, y lo cierto es que esta joven no pretende destacar en el espectáculo, pero sí en otros rubros de su preferencia.

¿Cómo se llama la hija de Mariana Levy?

El nombre completo de María Levy es María López Levy; es hija mayor de la fallecida Mariana Levy y el actor mexicano Ariel López Padilla.

¿Cuántos años tiene María López Levy?

María nació el 28 de marzo de 1996, tiene actualmente 26 años.

¿Quién se hizo cargo de los hijos de Mariana Levy?

El actor Ariel López cedió la patria protestad de María Levy a la mamá de Mariana Levy, Talina Fernández. La conductora de 77 años se encargó se criar a su nieta, situación que según Ariel se dio a petición de ella.

"Talina me llama y me dice 'Ariel yo quiero que María se quede conmigo' [...] Le hablé y le dije 'confío en ti, creo que eso nos va a ayudar [que tengas la patria protestad]'", explicó el actor vía Hola!. En aquel entonces, Ariel estaba prácticamente consumido por su trabajo y no podía dedicarse a la crianza de sus hijos.

Apuntó en dicha entrevista que ha hecho de todo para reconstruir la relación con su hija mayor. Sobre todo está concentrado en la herencia para sus hijos.

En una entrevista de años atrás, María y la Dama del buen decir recordaron con cariño y nostalgia a Mariana Levy, a lo que Talina comentó: "Mariana nos unió, tú tuviste dos mamás, una se llamó Mariana y la otra se llamó Talina. Qué suerte fue haberla tenido, María, qué pena que nada más la hayas tenido 9 años, porque yo la tuve 39 de mi vida".

¿Cuáles son las redes sociales de María López Levy?

María, contrario a sus padres, se ha mantenido lejos de los reflectores y las cámaras y agarró su propia cámara para dedicarse a la fotografía. La joven utiliza Instagram principalmente para mostrar su arte y numerosas fotos de desnudo que han causado polémica.

La cuenta donde comparte fotografías más gráficas y de su arte es @marialevyy, la cuenta personal y privada es @levyymariaa —donde viene un link a su perfil de OnlyFans—, la otra cuenta de fotografía que posee es @marialevyyphoto y la cuenta de content creation es @da__estudio.

Así ha sido la evolución de María López Levy, hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla

María Levy, de 26 años, ha llamado la atención por sus habilidades fotográficas, su relación con Talina Fernández y la manera en que habla del body positive —incluso Ana Bárbara quedó hipnotizada con los desnudos artísticos de María Levy.

