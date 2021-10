Famosas en la lucha contra el cáncer de mama

Su condición de estrellas no las ha librado de la amenaza. Ellas también han enfrentado al monstruo y en sus historias hallamos fuerza, valentía e inspiración.

La estrella pop estaba en los cuernos de la luna cuando el enemigo la tomó por asalto. En medio del tour Showgirl, palpó algo extraño en su pecho que la hizo parar en seco. De los reflectores pasó a la penumbra de cuarto de hospital. “Supe que, para salvarme, debía ser egoísta”, dijo.

En efecto, se concentró en su curación. “Ver regresar mi cabello tras la quimio fue un milagro”. Y aunque fue mal diagnosticada, su autoconocimiento le hizo saber que algo no andaba bien y le salvó la vida.

Para la ex Miss Universo, enfrentarse a una doble mastectomía fue tremendo. Considerada un símbolo sexual, perder sus senos afectó su autoestima; sin embargo, lo ocultó por temor a dejar ir oportunidades de trabajo: acudía a las grabaciones y vomitaba por la quimioterapia, camuflaba la pérdida de pelo y lidiaba contra la depresión.

Salió adelante impulsada por el amor a su hija; hoy día, tras cuatro cirugías, no solo reconstruyó sus senos sino que comparte su experiencia para ayudar a otras mujeres.

Cuando la diagnosticaron, se sumió en un profundo temor y lo mantuvo en secreto. Había visto los estragos de la enfermedad en su madre y pensaba que quedaría estigmatizada en un Hollywood rebosante de belleza y salud.

Su deber como figura icónica entre sus fans en Sex and the City la hizo aceptar un rol teatral que fue el pretexto para hablar de ello. Y se convirtió en embajadora de buena voluntad de la fundación Susan G. Komen, dedicada a la prevención y cura de esta dolencia.

En un fin de semana a Olivia se le derrumbó el mundo. A punto de arrancar la promoción de su nuevo material, su padre murió y ella recibió un diagnóstico demoledor: tenía un tumor maligno.

Luego de su mastectomía y de un año de tratamiento intensivo, estaba más que agotada y pensó en el retiro definitivo. No obstante, fue solo por un momento, pues retomó la vida con más fuerza que nunca.

La cantante cuenta que, cuando le detectaron cáncer de mama, pasó dos noches en vela con pensamientos funestos. Al tercer día tomó fuerza y le dijo al doctor que cortara lo necesario. “Cuando me vi ya mutilada, me desvanecí. Pero fue el inicio de un camino en el que aprendí a quererme como soy”, platica.

Eso la hizo más sensible, aprendió a dejar ir y a escuchar a su cuerpo. Hoy día, apoya a fundaciones que luchan contra el padecimiento.

«Llevo tatuada una calavera cerca de la oreja, me recuerda que la muerte me ha susurrado y no le he hecho caso»