Famosas que explican por qué decidieron no tener hijos

Mujeres famosas, felices y exitosas que han tenido que tolerar los constantes cuestionamientos sobre su decisión de no tener hijos. Ellas son las famosas que decidieron no ser madres y que han tenido que dar explicaciones sobre esta decisión personal.

Famosas que decidieron no ser madres

Aunque no tener hijos es una decisión personal, al estar en el centro de atención por sus exitosas carreras en Hollywood, estas mujeres han sido cuestionadas por haber decidido no ser madres.

Jennifer Aniston

Durante una entrevista para la revista InStyle, Aniston respondió:

"Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercancía defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear. ¿Quizás hay otras cosas que quiero hacer?”

Luego compartió una carta que dice: “No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Estamos completas con o sin pareja, con o sin hijos. Sí, puede que algún día me convierta en madre. Pero no buscaré la maternidad porque me sienta incompleta de alguna manera”.

Sarah Paulson

Esta famosa actriz está convencida de que sería muy difícil ser madre y continuar con su carrera de actriz, por lo que decidió enfocarse en su carrera.

“No quiero estar desgarrada. No quiero mirar a mi hijo y decirle: ’Eres lo más extraordinario que me ha pasado, pero también una sentencia de muerte’. Para mi madre era difícil estar en todas partes, ir a la obra de la escuela y ganarse la vida”.

Helen Mirren

La ganadora del Oscar, nunca se pensó que convertirse en madre fuera su destino:

“Nunca sentí la necesidad de tener un hijo y nunca consideré una pérdida no hacerlo. Siempre antepuse mi trabajo a cualquier cosa”.

Sin embargo, también admitió que en algún momento de su vida lloró haber perdido la oportunidad de tener hijos: “Cuando vi Parenthood lloré durante unos 20 minutos. Lloré por la pérdida [de la oportunidad de ser madre] y por el hecho de que nunca lo experimenté”.

Lily Tomlin

Fue en 1973 cuando la estrella de Grace and Frankie habló por primera vez sobre su decisión de no tener hijos:

“Como mujer, decir que no necesariamente quieres tener un hijo o representar un papel tradicional de cualquier tipo era difícil. Pero hacer una declaración pública como esa era algo aún más difícil de hacer en esos días”.

Sin embargo, la actriz nunca se ha arrepentido de haber renunciado a la maternidad: “Me alegro de no tener hijos. Realmente me gustan los niños, pero no habría habido espacio en mi vida para criar hijos”.

Dolly Parton

Aunque la famosa cantante de country se casó, tener hijos nunca estuvo en sus planes:

“A menudo he pensado que no estaba en mi camino tener hijos para que los hijos de todo el mundo pudieran ser míos”, le contó a People Country , refiriéndose a los hijos de sus hermanos.

Ashley Judd

En sus memorias publicadas en 2011, All that is bitter and sweet, Ashley Judd contó:

“No siento la necesidad de tener mis propios bebés cuando hay tantos niños abandonados o huérfanos alrededor del mundo que necesitan amor, atención, tiempo y cuidado”.

Kim Catrall

Durante una entrevista con Piers Morgan, la actriz de Sex and the City confesó que no tuvo hijos debido a la exitosa serie:

“La serie le exigía mucho tiempo y una vida agitada. Por lo tanto, sería muy difícil tener un bebé y al mismo tiempo cumplir con los compromisos profesionales con un ritmo de aproximadamente 19 horas al día”.

Anjelica Huston

Durante una entrevista para la revista Vanity Fair, la famosa y querida actriz de Hollywood, habló de su decisión de no tener hijos:

“Ha habido momentos en los que he querido tener hijos y otras veces me he sentido afortunada de no tenerlos. Me siento fatal si me tengo que separar de mi perro durante más de cinco días.

No sé cómo podría lidiar con darles un beso a mis hijos por la mañana y luego irme a trabajar. Sé que hay mujeres que pueden, pero no sé si yo podría”.

Renee Zellweger

Esta famosa actriz confesó que nunca pensó en tener hijos:

“La maternidad nunca ha sido una ambición para mí. Yo no pienso así. Nunca he tenido expectativas del tipo ‘Cuando tenga 19 haré esto, cuando llegue a los 25 haré esto otro. Simplemente tomo las cosas como llegan, cada una en su momento”.

Y agregó que adora su papel como tía: