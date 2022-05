Famosas que nos demostraron que la belleza también existe sin cabello

Recientemente se han dado a conocer los casos de famosas que han perdido su cabello debido a alguna enfermedad. El caso más sonado es el de Jada Pinkett Smith, quien fue ridiculizada por Chris Rock en la ceremonia de premios Oscar 2022…y bueno, ya sabemos cómo acabó aquello.

El cabello es una de las partes del cuerpo que socialmente más se relaciona con la feminidad, por lo que la pérdida de pelo puede impactar de forma atroz en la autoestima de las mujeres. De hecho, recientemente publicamos el testimonio de una de las lectoras de Vanidades que nos cuenta cómo es vivir con alopecia y qué ha hecho para superar los traumas causados por esta enfermedad que, en su caso, es incurable.

Más allá de toda la controversia ocasionada por la cachetada de Will Smith, este incidente visibilizó la alopecia femenina, lo cual nos lleva a cuestionarnos: ¿por qué en pleno 2022 seguimos sin entender que la belleza viene en todas las presentaciones, sin importar si tienes o no cabello?

Famosas sin cabello que prueban que la belleza también existe sin pelo

A continuación una lista de famosas que, por alguna razón, ya sea por trabajo o enfermedad, se han quedado sin cabello en determinada etapa de su vida. Lo más importante, ellas nos han enseñado que la belleza femenina -en efecto- también existe sin cabello:

1. Jada Pinkett Smith

A pesar de no ser la primera famosa que se sinceró sobre la alopecia que padece, definitivamente ha sido el caso más sonado debido a la cruel broma que recibió Chris Rock en la entrega de premios Oscar. Jada había hablado abiertamente al respecto de su enfermedad, denominada alopecia areata, tanto en redes sociales como en su podcast Red Table Talks. Lo cierto es que, con cabello y sin él, Jada sigue luciendo espectacular.

2. Naomi Campbell

En una entrevista con la revista inglesa ES Magazine, Naomi Campbell habló sobre la pérdida de cabello que tuvo debido a tantos años de someterlo constantemente a estilizados para pasarelas, fotos, campañas de moda, presentaciones y más. Esto derivó en hoyos de calvicie (se le conoce también como alopecia traumática). Fue entonces que la supermodelo se dio cuenta de que tenía que parar con ese estilo de vida:

“Cuido más de mi cabello ahora porque lo perdí completamente con todo y extensiones. Ahora soy más cuidadosa y hago las cosas diferentes”.

3. Demi Moore

G.I. Jane es la película a la que Chris Rock hizo referencia al burlarse de Jada Pinkett en los premios Oscar 2022. Para este filme de 1997, Moore tuvo que raparse debido a que interpretó a Jordan O’Neill, una teniente que se incorpora a la Marina de EU para combatir el terrorismo, convirtiéndose en la primera mujer en ingresar a este cuerpo de élite.



Este papel significó mucho en la carrera de Demi Moore, pues precisamente se le dejó de ver como “una cara bonita más en Hollywood” y demostró su talento histriónico para papeles más serios y complejos. Lo cierto es que, además de verse como una maravillosa “badass”, Demi no deja de verse extraordinaria, aún sin un ápice de maquillaje ni de cabello.

4. Cynthia Klitbo

De regreso a México tenemos a Cynthia Klitbo, una de las actrices mexicanas pioneras en raparse para un papel. Esto ocurrió en el año de 1998, cuando interpretó a Tamara, la temible villana de la telenovela El privilegio de amar, protagonizada por Adela Noriega y René Strickler.

En una de las escenas más icónicas de las telenovelas mexicanas, así como clave para la carrera de Cynthia Klitbo, la actriz -metida en personaje- se rapa en medio de un ataque de desesperación.



5. Khloé Kardashian

La empresaria del clan Kardashian fue una de las varias famosas a quienes el Covid dejó estragos en su cabellera. Después de haber padecido coronavirus en marzo de 2020 comenzó a experimentar pérdida de cabello. Esto fue lo que dijo para Refinery29:

“Se me caía (el cabello) a mechones, y fue dos o tres semanas después de haber dado positivo de Covid. Estaba realmente asustada. No te sientes muy bien contigo misma”.

6. Tessa Ia

La joven actriz, hija de Nailea Norvid, se rapó para su personaje de Rosario Castellanos en la película ‘Los adioses’. A pesar de que el papel lo requería, Tessa habló directamente de su look rapado y dijo sentirse muy orgullosa de él, tanto que publicó una foto en sus redes sociales con el siguiente copy:

"Mi cuero cabelludo es lo más personal que he tenido en mucho tiempo, por eso se los comparto apenas. Qué bizarro, ¿no? Ahora me conozco entera, todos mis lunares e imperfecciones. Ya no me puedo esconder detrás de una melena. Soy yo, sin más ni menos".

7. Lupita Nyong’O

La ganadora del Oscar por su interpretación en 12 años de esclavitud fue entrevistada en 2018 por la revista Allure. Ella declaró que en sus años de adolescencia, era bulleada en Kenia por sus compañeras de escuela. La razón era su cabello:

“Viví momentos difíciles a los 13 o 14 años siendo molestada por mis compañeros y sintiéndome realmente infeliz. No amaba mi cabello; era un poco más claro que mi piel, lo cual me hacía no amarlo. Sentía mucha envidia de las niñas que tenían el cabello más largo, grueso y brilloso”, declaró.

Tiempo después se rapó totalmente y dijo sentirse realmente liberada.

Es tal la hermosura de la actriz de Black Panther que también protagonizó (estando calva) una campaña para la marca de belleza Lancome.

8. Esmeralda Pimentel

Esmeralda Pimentel se rapó en 2020, adoptando un estilo pixie que mostró con orgullo en sus redes sociales. Al cuestionar qué fue lo que la llevó a raparse completamente, ella respondió en entrevista con Instyle:

“Decidí cortarme el pelo porque quería romper con estos estereotipos sobre mi imagen y explorar otra faceta de mí como actriz, como mujer, como ser humano. Este cambio me ayudó a entender mi libertad en todos los sentidos y a darme cuenta de que lo superficial no me define.”

9. Natalie Portman

En el año 2006 Natalie interpretó a Evey Hammond para la película V de Vendetta. En una de las escenas más icónicas de la carrera de Portman, se aprecia cómo le rasuran la cabeza por completo, dejándola en un mar de llanto. Debido a que fue una escena sumamente emotiva, se le preguntó varias veces a la actriz sobre la decisión de aceptar raparse en la pantalla. En el Festival Internacional de Filmes de Berlín, ella respondió: