Famosos de Hollywood que encontraron el amor con una mujer latina

De Argentina, México, Colombia, Brasil, España... Cuando estas mujeres se cruzaron en su camino, actores, cantantes, royals y empresarios multimillonarios sucumbieron ante su encanto.

Matt Damon, Matthew McConaughey y Vin Diesel son tres de los actores más cotizados de Hollywood. Pero hay algo más que tienen en común. En lo que a belleza femenina se refiere, han dado muestras de tener el mismo gusto. A la hora de escoger a la mujer de su vida, han optado por unirse con mujeres latinas y formar sus hogares con ellas.

Bellezas latinas que despertaron grandes pasiones en Hollywood

Las bellezas latinas siempre han despertado grandes pasiones en Hollywood. Mirando hacia atrás, vienen a la memoria algunos nombres legendarios.

La actriz mexicana Lupe Vélez tuvo un gran romance con Gary Cooper y fue esposa de Johnny Weissmuller, el famoso Tarzán.

Otra bella mexicana, Dolores del Río, tuvo un sonado affair con Orson Welles y uno de sus esposos fue Cedric Gibbons, director artístico de la Metro-Goldwyn-Meyer.

La española Sara Montiel estuvo casada con el exitoso director Anthony Mann y, según las malas lenguas, Marlon Brando se volvió loco por ella y trató de conquistarla. Pero Marlon también perdió la cabeza por otras dos actrices latinas, con las que tuvo más suerte: la puertorriqueña Rita Moreno (ella salió con Elvis Presley solo para darle celos) y la mexicana Katy Jurado (a esta última se le atribuyen, además, romances con los superastros John Wayne y Tyrone Power).

¿Cómo se conocieron Matt Damon y su esposa?

Gerty Images

Aunque Matt Damon nunca ha interpretado en el cine el papel del príncipe de la Cenicienta, en la vida real lo desempeñó muy bien. Una noche de 2003, mientras filmaba la película Stuck on You, vio a la argentina Luciana Barroso, quien trabajaba como bartender en South Miami, y de inmediato el actor quedó flechado con ella.

La boda se llevó a cabo en Nueva York, en diciembre de 2005, y hoy la pareja tiene cuatro hijas: Isabella, Gia, Stella y Alexia (esta última, fruto de un matrimonio anterior de Luciana).

"Estoy rodeado de chicas guapas", ha comentado con sentido del humor el popular actor, "soy un tipo con suerte". No tiene reparos en compartir lo que considera el gran secreto para mantener el romance en su matrimonio: "tenemos una regla: nunca estoy lejos por más de dos semanas, porque creo que uno necesita estar con la persona que ama tanto como sea posible".

"Mi esposa es mi alma gemela y no me gustar estar alejado de ella". Para el actor, un día perfecto de descanso se resume así: "Mi familia y yo en la playa". Luciana nació en Salta, en 1976, y es una persona muy discreta, que siempre trata de mantenerse lejos de los paparazzi.

¿Cómo se conocieron Camila Alves y Matthew McConaughey?

Getty Images

Si alguien duda de la atracción que siente Matthew McConaughey por las latinas solamente tiene que mirar hacia atrás. Se enamoró de la española Penélope Cruz cuando filmaron juntos Sahara y vivieron un apasionado romance.

Pero la relación se fue a pique cuando el ganador del Oscar por la película Dallas Buyers Club conoció a la top model brasileña Camila Alves. Según ha comentado, desde la primera vez que la vio quedó impactado por su seguridad: "pude captar de inmediato que era una persona que sabía exactamente quién era y qué quería de la vida".

Camila (quien nació en Belo Horizonte, en 1982) y Matthew tienen tres hijos: Levi, Vida y Livingstone, y forman una de las parejas más estables y felices de Hollywood. "Creo que mi mujer es una de las mujeres más sexy del planeta, pero la encuentro sexy de muchas y diferentes maneras", ha afirmado el actor.

"Es sexy como mujer, como persona y, sobre todo, como madre. Camila es un encanto y es adorable desde cualquier punto de vista". No hay dudas de que Matthew encontró su media naranja, pues proclama que "estoy viviendo un momento maravilloso y disfruto de una mujer que es estupenda. Con los niños, la casa se ha transformado en una especie de circo en el que Camila es quien lleva las riendas".

¿Quién es la pareja de Vin Diesel 2022?

Getty Images

Lo de Vin Diesel, el héroe de la saga de películas de acción Fast & Furious , y la modelo mexicana Paloma Jiménez, nativa de Acapulco, fue otro amor a primera vista.

Se conocieron en el 2007, en la filmación de un video, y "desde el primer momento hubo una atracción especial", asegura ella, quien es 16 años menor que el actor de 54 años de edad. Aunque no se han casado legalmente, Vin y Paloma son los padres de tres niños: Hania, Vincent y Pauline.

El problema es que con su aspecto de hombre rudo, Vin parece ser muy coqueto, por lo que en más de una oportunidad la prensa ha divulgado rumores sobre supuestas infidelidades suyas. Sin embargo, hasta el momento, la pareja se mantiene unida.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Chris Hemsworth y Elsa Pataky?

Getty Images

En diciembre de 2010, el rompecorazones australiano Chris Hemsworth y la guapísima actriz española Elsa Pataky celebraron su matrimonio. ¡Llevan más de 10 años casados!

Anteriormente, Elsa había tenido romances con otros famosos, como Adrien Brody y Michaël Youn, pero el hecho de compartir un mismo representante artístico en Estados Unidos propició que el intérprete del superhéroe Thor y la guapa madrileña se conocieran y entre ellos naciera el amor. Ya la pareja tiene tres hijos: India y los gemelos Tristán y Sasha.

Famosos que se casaron con mujeres latinas

En la lista de los famosos que han sido cautivados por bellezas latinas no pueden faltar Ryan Gosling y Joe Manganiello. Ryan inició en el 2011 una relación con la actriz Eva Mendes, quien nació en Miami, de padres cubanos (el amor surgió durante el rodaje de The Place Beyond the Pines) y en septiembre de 2014 tuvieron juntos una hija llamada Esmeralda Amada. Ellos llevan su relación de forma muy privada e independiente.

Getty Images

Todo lo contrario ocurre con Joe Manganiello y la colombiana Sofía Vergara, quienes no tienen reparos en hablar con los medios de prensa sobre su amor. El actor de True Blood y Magic Mike XXL y la actriz de Modern Family y Hot Pursuit se conocieron en un coctel de Bloomberg y Vanity Fair, y aunque Sofía estaba acompañada por su prometido Nick Loeb, entre ambos surgió una fuerte atracción. Se casaron en 2015 en Palm Beach.

Getty Images

Pero no solo los actores han sucumbido ante los encantos y las curvas de las latinas. Un gran astro de la canción, el canadiense Michael Bublé, se enamoró de la actriz, cantante y modelo argentina Luisana Lopilato, y se casó con ella en el 2011. En la actualidad son padres de tres hijos, Noah, Elias y Amber, y esperan a un cuarto bebé.

Getty Images

El corazón de los royals también parece latir de una manera especial cuando una latina se cruza en su camino. ¿Dos pruebas de ello? El matrimonio de Andrea Casiraghi con la colombiana Tatiana Santo Domingo, y el de gran duque Enrique de Luxemburgo con la cubana María Teresa Mestre. ¿Y dónde me dejan al multimillonario empresario francés François-Henri Pinault, quien está felizmente casado con la actriz mexicana Salma Hayek y es el papá de la pequeña Valentina Paloma? La lista de los caballeros que han sido cautivados por damas latinas es mucho más larga?, pero los ejemplos enumerados no dejan duda de que la belleza de esas mujeres es algo muy especial.