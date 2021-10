Famosos que han visto fantasmas y han tenido experiencias paranormales

Pero la relación de las estrellas con el otro mundo es de dos vías, porque aunque son varias las que se dejan ver desde el “más allá”, otras del “más acá” tienen el don de ver fantasmas. Ellos son los famosos que han visto fantasmas y hasta han tenido experiencias paranormales.

Famosos que han visto fantasmas

Keanu Reeves

Cuando era niño, Reeves una noche vio el fantasma de un hombre, vestido con un traje de doble botonadura, entrar a su dormitorio en su casa en New Jersey. “Y no solo lo vi yo. Mi niñera presenció la aparición”, contó el actor.

Ethan Hawke y Uma Thurman

Estos exesposos prefieren no hablar sobre por qué dejaron su preciosa casa en las afueras de Nueva York, pero en una ocasión comentaron que creían que la propiedad estaba “encantada”.

Dan Aykroyd

El actor de Ghostbusters (1984), película en la que interpretó a un cazafantasmas, cree que su casa alberga el espíritu de su antigua dueña, Mama Cass Elliot, la vocalista del grupo The Mamas and the Papas, famoso en los años 60.

Cass es miembro del trágico Club de los 27, pues murió inesperadamente a esa edad. De acuerdo con Aykroyd, Cass se acuesta a su lado en la cama.

Matthew McConaughey

El la llama Madame Blue o la dama azul, y asegura que esta aparición con bastante frecuencia flota por toda su casa.

Neve Campbell

La actriz del filme sobrenatural The Craft (1996) cree que el espíritu de la mujer que fue asesinada en su casa aún vive allí.

“Algunas mañanas la saludo cuando pasa a mi lado”, reveló.

