Famosos que se fueron de retiro espiritual para descubrirse a sí mismos

Porque a veces una playa abarrotada de gente no es el mejor sitio para desconectar de las tensiones, cada vez son más las personas que se suman al viaje hacia el interior y emplean sus vacaciones para acudir a un retiro espiritual y dejarse guiar por las enseñanzas de un chamán.

Otros, sin embargo, encuentran la paz practicando algún tipo de deporte, como la actriz Cameron Díaz, quien disfrutaba rompiendo las olas del Pacífico con su tabla de surf, lo que describe como una experiencia "completamente espiritual y sanadora".

Celebridades que se fueron de retiro espiritual

Numerosos artistas y personalidades célebres escapan cada año de sus estresantes vidas. Cansados de los flashes y la persecución de los paparazzi, se entregan a la meditación, aunque para ello tengan que recorrer miles de kilómetros.

El destino favorito para estos retiros es la India. Los pioneros en viajar a la meca del yoga fueron los componentes del grupo británico The Beatles, que convivieron con el gurú Maharishi Mahesh Yogi en Rishikesh hasta que un escándalo sexual les hizo abandonar el camino marcado por este maestro.

La relación de la banda con el hinduismo propició que numerosos artistas visitaran este "ashram" (lugar de retiro) y que la meditación se expandiera por occidente, naciendo una especie de "gurumanía" a finales de los años 60.

Así, The Rolling Stones y The Beach Boys continuaron el camino emprendido por los autores de "Help!" y se unieron a este movimiento de regeneración espiritual aunque con poco éxito.

"Aquello parecía más un circo que un acontecimiento religioso", decía por aquel entonces el cantante de rock Mike Jagger que tildó a Maharishi de fraude durante su estancia en Bangor, Gales. Pese a ello, el músico no ha segado sus raíces religiosas y, en el año 2010, se retiró en soledad a Laos para rezar acompañado de monjes budistas.

La actriz Julia Roberts también se convirtió al hinduismo, una información que saltó a los medios tras la participación de la estadounidense en el rodaje de Eat Pray Love (2010) cuando la artista profundizó en sus conocimientos sobre esta religión oriental.

De periodista a dama política, Agustina Kämpfer decidió desconectar de la ajetreada vida mediática argentina y se retiró en enero a Pune, India, donde se ubica el Resort de Meditación de Osho, maestro zen conocido como el "gurú del sexo", y que combina naturaleza y meditación con las comodidades y el lujo de un hotel.

Otra figura política que decidió recuperar energía en la India fue la duquesa de Cornualles quien se alojó en el esplendoroso Centro Internacional de Salud Holística Souza en Bangalore.

Camilla de Cornualles

Pero la verdad también puede encontrarse en las palabras de Buda y numerosos son los artistas de Hollywood que se reconocen fervientes admiradores del Dalai Lama como Orlando Bloom, Uma Thurman o Richard Gere.

Este último puede presumir de ser amigo íntimo del Dalai Lama desde hace tres décadas, ya que acude constantemente a seminarios en el norte de la India y es un conocido defensor de la causa tibetana.

Famosos que se retitaron espiritualmente "a la fuerza"

Sin embargo, en ocasiones no hay más opción que retirarse. Este fue el caso de la artista mexicana Gloria Trevi quien, durante el lustro que pasó en la cárcel, recuperó su espiritualidad y decidió refugiarse en Tabasco, México donde, guiada por un pastor evangélico, "se encontró con Dios".

Otros actores que también se sumaron a la fiebre de los retiros espirituales fueron Demi Moore y Ashton Kutcher. Aunque la pareja de intérpretes rompió su relación sentimental, en 2012 ambos decidieron participar en un retiro espiritual, dirigido por el instructor de Kabbalah Yehuda Berg para estabilizar sus emociones a través de la meditación y recuperar su amistad.

En muchas ocasiones los malos hábitos de vida han obligado a sus víctimas a encontrarse consigo mismos a través de la meditación y la espiritualidad, ya sea por cuenta propia o en clínicas de desintoxicación.

Así le ocurrió a Juan Luis Guerra, que se convirtió al cristianismo en 2004 tras sufrir una larga etapa de adicciones y se autoproclamó portavoz de la palabra de Dios.

¿Por qué los famosos se van de retiro espiritual?

"Un retiro espiritual es un lugar donde la gente puede olvidarse momentáneamente de la vida cotidiana", definió Sttafford Whiteaker, autor de "La guía del buen retiro", libro que compite orgullosamente con famosas guías de viajes.

Atraídos por las aficiones de sus artistas preferidos, muchos ciudadanos han decidido retirarse a estos complejos espirituales en los que, curiosamente, el factor religioso es secundario.

Se trata de abandonar la rutina y dejar a un lado el estrés de las grandes ciudades, abandonando la cotidianeidad. Unas vacaciones espirituales que gozan de gran popularidad entre británicos y estadounidenses, que buscan reflexionar "sobre la realidad del mundo contemporáneo".

En Kentucky, Estados Unidos, la Abadía de Getsemaní ofrece retiros para todo aquel que desee vivir como un monje trapense, una actividad "no apta para flojos", según señaló Natalie Smith, miembro de la orden monástica.

También en Río de Janeiro durante los días de Carnaval se realizan escapadas a retiros espirituales para aquellos que deseen alejarse del gentío y la fiesta y participar en momentos de crecimiento espiritual.

Ya sea en busca de respuestas o simplemente para desconectar del apabullante estrés diario, los retiros espirituales son una opción que no discrimina por ideologías y que ofrece aquella ansiada sanación interior aunque, con precios que pueden alcanzar los 5 mil dólares por noche, puede que sea una opción asequible para unos pocos bolsillos.