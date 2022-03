Famosos que tienen origen ucraniano y quizá no lo sabías

Algunas estrellas de Hollywood tienen origen ucraniano —desde los que poseen raíces ancestrales hasta los que nacieron directo en Ucrania. Aunque vivan en Estados Unidos, el árbol genealógico les demuestra que tienen familiaridad ucraniana incluso antes de haberse vuelto famosos.

1) Mila Kunis nació en Ucrania

La actriz y esposa de Asthon Kutcher nació en la ciudad ucraniana de Chernivtsi y recibió la green card cuando se mudó a Los Ángeles siendo una niña. En conversarión con Maria Shriver explicó que la noticia de la invasión a Ucrania la dejó "pasmada" y "con mucho orgullo" de ser de la región, como cuenta The Hollywood Reporter.

Ahora, Mila y Ashton tienen una campaña en GoFundMe de 30 millones de dólares para ayudar a los refugiados en esta emergencia humanitaria.

2) Las raíces ucranianas de Dustin Hoffman

El actor de 84 años está en la lista de americanos con descendencia ucraniana-judía. Hoffman viene de una familia judía asquenazí inmigrante de Kiev, el imperio ruso ahora ucraniano, y de Iasi, Rumania.

Lamentablemente los abuelos de Dustin Hoffman fueron asesinados por bolcheviques y tras este trágico evento, sus papás, Harry y Lilien Hoffman, migraron a Estados Unidos, donde nació el actor.

3) Milla Jovovich habla ruso y ucraniano

Técnicamente su nombre también se escribe como Міла Йовович. Nació en Kiev y vivió ahí hasta los cinco años, su mamá era una actriz que trabajaba para Dovzhenko Film Studios y se mudaron a Londres y después a Estados Unidos.

4) Los abuelos ucranianos de Steven Spielberg

Uno de los directores más famosos del cine moderno tiene parientes ucranianos. Sus abuelos son de Ucrania, uno nacido en Odesa y el otro en Kamianetz-Podolsky.

De acuerdo con Times of Israel, Spielberg formó un rol importante en mostrar el holocausto en Ucrania al co-producir Spell Your Name con el actor Victor Pinchuk. Este filme rescata la historia de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial.

5) Vera Farmiga de padres inmigrantes ucranianos

La actriz Vera Farmiga nació en Nueva Jersey, de padres inmigrantes ucranianos y es la segunda de siete hermanos. Ha comentado que llevó una estricta educación católica ucraniana y hasta bailó en una compañía de bailes folclóricos ucranianos (también es bailarina de profesión).

6) Sylvester Stallone y sus raíces de Ucrania

Aunque muchos saben del origen italiano del actor, poco se habla del historial ucraniano del famoso Rambo. Los ancestros maternos de Stallone vivieron en Odesa, la ciudad de Ucrania.