Fans enloquecen al ver a Rami Malek en la Semana de la Moda de París

Rami Malek sigue en París, asistiendo a los desfiles de la semana de la moda. Esta vez va a ver la presentación de Valentino Haute Couture.

La estrella de Bohemian Rhapsody tuvo que atravesar la marea humana para acceder a ver el desfile y, finalmente, lo consiguió.

Sin embargo, es a la salida cuando sucede lo inesperado. El personal de seguridad deja al actor a merced de los fans, que ven entonces la gran oportunidad de estar cerca de su ídolo.

“Oye, no me dejes solo” parece decir el actor, pero ya es tarde. Los fans no van a parar hasta conseguir su selfie.

El actor sigue buscando vías de escape e intenta desesperado abrir la puerta trasera del vehículo. Desde adentro se ve una mano que parece querer cerrar la puerta, pero Rami aguanta.

Los seguidores aprovechan cada segundo que les permite el actor y antes de que le puedan hacer puré, Rami se escabulle dentro del auto y logra escapar.

Rami Malek está viviendo lo que es ser toda una estrella.

La carrera de Malek, ganador del Globo de Oro a Mejor Actor y nominado al Oscar en la misma categoría, está subiendo como la espuma gracias a su maravillosa interpretación del cantante Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, y con la cual el grupo Queen ha renacido para encantar a todas las generaciones.

Video: Sucopress / Video: Getty Images