Fernanda Castillo muestra sin tapujos las imágenes de la lactancia siendo mamá a los 40 años

Fernanda Castillo rindió un tributo a todas las mamás que han atravesado el proceso de la lactancia, y mostró imágenes sin tapujos de cómo es lactar cuando eres madre después de los 35. La protagonista de Teresa tiene un hijo llamado Liam con su pareja, el actor Erik Hayser, el cual robó cámara en estas imágenes de Castillo.

Fernanda Castillo compartió en un post uno de los momentos más nostálgicos con los que muchas mamás podrían identificarse: despedirse de la lactancia y dejar de darle pecho a su bebé, la cual fue una de las experiencias más especiales en la vida.

Escribo esto al terminar con una de las etapas que me hacen sentirme más orgullosa. Después de dos años de lactancia, Liam ha decidido que ya es un niño grande y que va a tomar mamila. Lo comparto como un tributo a todas esas mujeres que han pasado por el complejo proceso de lactar (el tiempo que sea) y de destetar, que fue el que más me costó a mi asimilar, darme cuenta que mi bebe había crecido.

"Mi lactancia estuvo llena de obstáculos, a veces de dolor y de toda la perseverancia de la que era capaz, pero sobre todo de momentos maravillosos de apego con Liam que se quedarán en mi memoria y de la certeza de estarle dando un regalo a su salud y a su alma. Mamá estará siempre", así finalizó Fernanda Castillo este mensaje y tributo a las mujeres que han dado pecho.

La mexicana de 40 años recibió comentarios de apoyo de su círculo de amigos. Angelique Boyer le escribió, “eres una chingona, te adoro y te admiro a cada pas más y más”; Dulce María redactó, “mis respetos, Fer hermosa, lo hiciste increíble, sí se te extraña”; y Camila Sodi le comentó un emoji de amor.

Castillo se convirtió en mamá a en diciembre del 2020 al lado de Erik Hayser, con quien ha estado desde 2014. La actriz y toda la familia experimentaron uno de los momentos más vertiginosos en la vida, pues Fernanda sufrió dos infartos en el parto. La estrella de Como dice el dicho tuvo que ser intervenida de emergencia porque presentó una hemorragia obstétrica y sus órganos estaban comprometidos. Durante las operaciones tuvo dos infartos que fueron controlados. Ahora, de 40 años, Fernanda Castillo vive una vida plena y saludable al lado de Liam, quien tiene 2 años.

Cada día, desde que existes, me esfuerzo por ser la mamá que mereces, Liam. Seguro voy a equivocarme mil veces y otras tantas no sabré cuál es el camino correcto. Trataré de no perder la paciencia, pero pasará, trataré de no heredarte mis miedos, pero puede que se cuelen. Trataré siempre ser la mejor versión de mí para ti.