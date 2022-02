Flans: el video donde las integrantes no se dejaron intimidar por un presentador de TV

Hablar de Flans es también hablar de tres jovencitas que revolucionaron la música pop mexicana con su fuerte personalidad: Isle, Ivonne y Mimí marcaron una época y a la fecha se reconocen como una de las agrupaciones más populares —tanto que fuero portada de VANIDADES.

Pero haber iniciado su carrera musical a corta edad implicó en su momento atravesar momentos incómodos con hombres que bien pudieron insinuarse o simplemente hacer un par de gestos que estaban "pasados de la comodidad". Justo así pasó en 1986 durante el programa chileno Martes 13 con el conductor César Antonio Santis.

"No me ande manoseando": el video de Flans defendiéndose en un programa en Chile

Todo inició cuando el conductor llegó con Flans y no supo quién era quién. Ilse respondió por sus compañeras y se mostró inconforme con este suceso: "No, completamente desubicado", dijo.

Después, Santis se acercó a Mimí y mientras hablaba primero le tomó del hombro y después colocó la mano más abajo. La cantante se exaltó y le dijo "no me ande usted manoseando, oiga, ¿qué te pasa? luego luego agarrando cinturita, pues cómo".

Tras el cuadro con Mimí, el chileno se colocó junto a Ilse, quien le dijo que puede poner su mano "mientras sea en el hombro y no en la cintura". Después hizo alusión a su baja estaura, por lo que Ilse le dijo, "pelado, no se burle".

El presentador no entendió el significado de ese adjetivo y preguntó qué quería decir, a lo que Ilse y Mimí respondieron: "pelado significa mal hombre, grosero, embustero, cruel, mal amigo".

Finalmente, el condctor perdió un poco la paciencia e insistió: "Me voy a hacer especialista en cantantes jóvenes mexicanas, porque con ustedes y unas amigas que tienen que han venido aquí, no me dejan hacer un diálog en paz ni tranquilo. No creo que esto a la gente le divierta".

Pero las chicas de Flans insistieron los aplausos al público en señal de que sí se estaban divirtiendo. El último comentario antes de la próxima canción, No Controles, fue que hablaran sobre el vestuario, a lo que Ilse remató, "no importa [dónde la compre], la confecciona mi abuelita, eso no importa".