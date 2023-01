Georgina Rodríguez le pone arete a su hijo de 5 años y genera debate: "lo mismo le hacen a las niñas al nacer"

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han estado en el ojo público desde el Mundial de Qatar 2022, pues la pareja llamó la atención por su historia de amor y el camino de Rodríguez a una vida millonaria. Georgina y Ronaldo tienen cinco hijos, y uno de ellos está causando polémica porque a sus 5 años de edad tiene un arete.

Georgina Rodríguez causa polémica por ponerle arete a su hijo varón de 5 años

Georgina Rodríguez no está casada con Cristiano Ronaldo —y tampoco hay planes de boda—, pero entre ambos tienen una familia extendida llena de mucho amor y dedicación; sus cinco hijos son: Cristiano Jr. (producto de la relación de CR7 con otra mujer), los gemelos Mateo y Eva (nacieron por gestación subrogada), Alana Martina y Bella Esmeralda (que venía con hermano gemelo, pero lamentablemente falleció y sólo quedó Bella).

Pero lo que ha conmocionado a internet es el hecho de que el pequeño Mateo, de 5, ya tiene una perforación en la oreja, lo cual le valió varias críticas a la pareja conformada por la empresaria y el futbolista.

En la imagen que compartió Georgina aparece Mateo dándole un cariñoso beso a su hermana pequeña, y aunque los usuarios escribieron comentarios del amor entre hermanos, hubo un gran debate sobre qué tan bien visto es que el niño ya lleve una perforación —con un notorio arete de diamante.

“¿Es necesario mostrar la excesiva riqueza poniéndole un arito a un niño?”, “pobre niño, tan pequeño y ya con arete”, “¿para cuándo el tatuaje?”, “el problema esta en que el niño no lo pidió, solo se lo pusieron por moda”, “mi mamá me dejó hacer un arete a los 20, a esa edad un niño no decide si quiere o no o ponerse aros”, fueron algunos de los comentarios negativos sobre la decisión de Georgina y CR7 de ponerle una perforación a su hijo de 5 años.

Por otro lado, hubo quienes defendieron esta acción: “¿Cuál es la diferencia? Si a una recién nacida le ponen aros en sus primeras horas de vida y sin su consentimiento, eso es lo correcto y está bien?”, “me pregunto, ¿qué es lo que determina si es correcto o incorrecto que un niño tenga arete? ¿por qué es incorrecto que un niño tenga una arete? ¿quién dice que eso está mal? ¿en donde está escrito?”, “cuál es el problema si tiene un arete o no... ella es su madre y decide lo que se le antoja..antes de criticar a otras madres ocúpense de sus cosas”.