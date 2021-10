Gwyneth Paltrow sabe reírse de su reputación de excéntrica

Cuando Gwyneth Paltrow fundó en 2008 su compañía Goop, que comenzó como una especie de boletín por correo electrónico en el que compartía algunas de sus recetas y sus consejos para llevar una vida muy sana en general, jamás se imaginó que acabaría convirtiéndose en un imperio que la convertiría en una de las empresarias más poderosas del sector y que cimentaría de paso su reputación de niña rica y estrafalaria.

Los tratamientos y artículos de los que ha hablado a lo largo de todo ese tiempo con sus lectores -desde juguetes sexuales de oro macizo hasta teorías sobre cómo andar descalzo puede ayudar a curar la depresión- le han costado un sinfín de críticas por la falta de datos científicos que respaldan sus supuestos beneficios para la salud.

En ocasiones, la antigua actriz lamenta que no se le reconozca el debido crédito en vista de que varias de sus recomendaciones en principio rompedoras han acabado popularizándose eventualmente. Sin embargo, eso no implica que no sepa reírse de sí misma y algunas de sus predicciones menos acertadas.

Este sábado Gwyneth realizó una aparición sorpresa en el programa Saturday Night Live en el segmento ‘Weekend Update’, una especie de noticiario en clave de humor, para dar vida a una supervisora de Goop llamada Fifer James que, junto a otra empleada interpretada por la cómica Heidi Gardner, trataba de vender algunos de los nuevos productos de la empresa.

En su intervención, la estrella de Hollywood no tuvo reparo en burlarse de algunos de los términos que ella ha inventado asegurando por ejemplo que su ‘jefa’ -es decir, la propia Gwyneth– no creía en el despido, sino en el ‘conscious unemploying‘ o ‘desempleo consciente’, en un guiño a la expresión ‘desemparejamiento consciente’ que ella misma acuñó para anunciar su idílico divorcio de Chris Martin. También hizo referencia a una de las maniobras más exitosas de Goop, vender objetos cotidianos como la sal del Himalaya desde una perspectiva totalmente nueva que, en ese caso, pasaba por presentar la sal como “azúcar enfadado».

Además, la intérprete también reveló entre risas el significado detrás del nombre de GOOP: ‘Gwyneth Opens Our Paychecks’, que se traduciría como ‘Gwyneth nos vacía la cartera’.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images