Gwyneth Paltrow y Dakota Johnson celebran juntas el cumpleaños de Chris Martin

La celebración del 42 cumpleaños de Chris Martin ha sido un asunto familiar que no han querido perderse las mujeres más importante de su vida: su ex Gwyneth Paltrow, madre de sus dos hijos, y su actual novia, la joven actriz Dakota Johnson, que acudió al evento acompañada de su madre Melanie Griffith.

La fiesta tuvo lugar este sábado en la mansión de Malibú del líder de Coldplay y entre los invitados se encontraban rostros tan conocidos como Sean Penn o Julia Roberts, que disfrutaron de una jornada muy informal con una temática mexicana en la que no faltaron los tacos servidos por un camión de comida rápida o una banda de mariachi. Ni siquiera la lluvia consiguió aguar la divertida reunión que vino a demostrar una vez más que entre la actriz reconvertida en empresaria y el cantante existe una relación excelente que ella misma ha definido en varias ocasiones como fraternal.

Ese mismo día, Gwyneth compartió en sus redes sociales una publicación dedicada a su ex, en la que ambos aparecen posando junto a Chris frente a una puerta con el número 42 en el dintel: «Feliz cumpleaños, CAJM», escribió ella junto a la instantánea, en la que prefirió utilizar el nombre completo de su exmarido, Christopher Anthony John Martin. «Este es un año muy especial, te queremos muchísimo».

La celebridad ha tenido un fin de semana muy ajetreado, ya que un día antes también cumplía años su actual marido, Brad Falchuk, a quien felicitó con una emotiva dedicatoria en la que destacó su papel como compañero y padre.

«Hoy es tu cumpleaños, pero tengo la impresión de que tú eres el regalo. No solo para mí, o para @izzyfalchuk y Brody [los dos hijos que el productor tiene de un matrimonio anterior], sino para todos nosotros, que tenemos la suerte de conocerte y quererte. Eres mi roca, mi norte, mi persona favorita en este mundo, con la que más me gusta viajar. Eres un verdadero amigo. Solo quieres lo mejor para todos y siempre me ayudas a comprender lo que no consigo ver por mí misma. Me alegro tanto de que llegaras a este mundo… Te quiero muchísimo», le aseguró a su flamante esposo.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images