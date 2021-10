Gwyneth Paltrow y Dakota Johnson, juntas y sonrientes

La intención de Gwyneth Paltrow y Chris Martin cuando se separaron en 2014 era seguir manteniendo una estrecha relación -casi fraternal, según ha explicado ella- por el bien de sus dos hijos en común y eso pasaba por ir incluyendo progresivamente a sus respectivas parejas en el núcleo familiar.

Primero le llegó el turno a Brad Falchuck, el ahora marido de la actriz reconvertida en empresaria.

Y poco a poco la joven intérprete Dakota Johnson también comenzó a recibir una invitación a las celebraciones especiales -como cumpleaños y comidas de Navidad- cuando su noviazgo con el líder de Coldplay, que comenzó en 2017, se consolidó por completo.

Fluyen…

Aunque Gwyneth ya había compartido alguna que otra imagen de su marido y su ex posando juntos y en perfecta armonía en las redes sociales, hasta ahora no había trascendido ninguna fotografía suya junto a Dakota. Esa esperada instantánea ha llegado ahora y lo que las ha unido ha sido un hombre que no es Chris Martin.

Las dos mujeres acudieron a la celebración este lunes del cumpleaños del editor de moda Derek Blasberg, quien se ha encargado de publicar en su perfil de Instagram un par de estampas en las que las intérpretes aparecen sentadas a la mesa y posando muy sonrientes mientras Gwyneth pasa un brazo de forma cariñosa sobre los hombros de Dakota.

Salta a la vista que la química entre ellas es inmejorable y que no necesitan al músico ejerciendo de intermediario para entenderse.

Por: Bang Showbiz / Fotos: Getty Images