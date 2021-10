Halsey estuvo a punto de recurrir a la prostitución antes de hacerse famosa

En el pasado, la cantante Halsey ya se había sincerado acerca de la difícil etapa que atravesó antes de cumplir siquiera los veinte años.

Esto justo después de que abandonara la universidad y antes de que supiera si algún día conseguiría hacerse un hueco en la industria discográfica.

En aquella época, según explicaba ella, se quedaba en sofás de amigos y se pasaba las noches deambulando por las calles cuando no encontraba un sitio donde dormir.

Sus padres la habían echado de casa por una ‘diferencia de opiniones’ sobre cómo había decidido vivir su vida.

https://www.instagram.com/p/Bv7pfoYhutL/

Cuenta parte de su historia

Este sábado, la estrella de la música volvió a compartir ese mismo relato, que hasta ahora había pintado como sus años de ‘fumeta’ inadaptada.

Pero desde un punto de vista mucho más crudo, reconociendo que su situación llegó a ser tan dramática que se planteó recurrir a la prostitución solo para poder seguir comiendo.

«En la época en que estuve viviendo en Nueva York era aún una adolescente. Mientras mis amigos elegían la decoración de sus habitaciones de la universidad, yo trataba de decidir si debería dejar a un extraño usar mi cuerpo solo para poder permitirme comprar comida.

No era porque hubiese hecho nada malo, o porque mis padres no me quisieran, porque me querían mucho.

Pero una serie de desafortunadas circunstancias hicieron que acabara encontrándome en esa posición, y puede sucederle a cualquiera”, aseguró la intérprete.

Esto fue durante su intervención en el evento ‘Ending Youth Homelessness: A Benefit For My Friend’s Place’ en el que fue homenajeada por su trabajo humanitario para dar visibilidad y ayudar al número cada vez mayor de menores de edad que acaban viéndose sin hogar.

https://www.instagram.com/p/Bv5QbX0B5B7/

«La pura realidad es que esta epidemia es mortal. No se trata de jóvenes que necesiten sentirse reafirmados o escuchados. Va más allá de darles una identidad o esperanza: es cuestión de vida o muerte”, afirmó en su intervención, en la que recalcó que el 40 por ciento de los afectados pertenecen al colectivo LGBT.

«Muchos de ellos han sido abandonados por sus familias y sus comunidades porque no aprobaban su estilo de vida. Eso significa que les resulta más complicado acceder a cobertura sanitaria o de salud mental, a servicios legales, a una educación, y eso lo complica todo para ellos», recalcó basándose en su propia experiencia.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images