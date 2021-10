Halsey y Dascha Polanco buscan luchar contra los cánones tradicionales de belleza

La cantante Halsey y la actriz Dascha Polanco, conocida por su participación en la popular serie Orange Is the New Black, han forjado una interesante alianza para reivindicar una mayor apertura de miras que ponga fin a esos estrictos cánones de belleza que siguen imperando en ciertos sectores del mundo del espectáculo y que, en consecuencia, acaban sometiendo a las nuevas generaciones a una insoportable presión para lucir supuestamente ‘perfectas’.

Como se desprende del título de la campaña que ambas protagonizan, «Against the Current», y que ha sido presentada este viernes con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la iniciativa promovida por la firma de moda ModCloth pretende desterrar definitivamente los postulados más retrógrados y denigrantes que han de sufrir las féminas tanto en el mundo de la moda como en otros muchos planos de la vida social.

«Las mujeres de hoy en día no se ven limitadas por las ideas más conservadoras que siguen presentes en la sociedad, acerca de cómo deben ser o cómo deben lucir. Con esta campaña queremos reflejar el espíritu independiente de la mujer actual y hemos encontrado cuatro ejemplos que lo representan a la perfección», comentíó orgullosa Lizz Wasserman, vicepresidenta de la marca, a través de un comunicado.

Las otras dos rompedoras artistas que cierran el cuarteto de «Against the Current» son la rapera Awkwafina y la modelo, actriz y escritora Hari Nef, cuya creciente popularidad se explica precisamente, además de con sus innovadores propuestas artísticas, con la proyección de una imagen pública basada en la fortaleza de sus personalidades y el canto a la libertad individual que se desprende de sus discursos.

«Con todos los cambios que están ocurriendo actualmente en el mundo [en referencia al neoconservadurismo populista de ciertos gobernantes], tenemos que seguir promoviendo la autosuficiencia y la independencia de las mujeres en lo que a vivir de forma auténtica se refiere. La confianza en una misma y la firmeza de las convicciones son dos factores esenciales a la hora de superar cualquier dificultad», añadió Wasserman en el mismo comunicado.

En los videos que ya han trascendido de la campaña las cuatro celebridades aparecen ataviadas, por supuesto, con modelitos de Modcloth y cada una de ellas representa uno de los cuatro elementos principales del mundo: agua, viento, fuego y tierra.

Halsey se presenta con un ajustado conjunto en blanco y negro al tiempo que trata de lidiar con una amenazante lluvia torrencial, mientras que Awkwafina -enfundada en un holgado vestido rosa y morado- hace lo propio con una fuerte ráfaga de viento. Por su parte, Dascha simboliza el fuego y eso le permite atravesar sin problemas una pasarela en llamas mientras luce un veraniego vestido de lunares, y Hari Nef no tiene reparo en ensuciar su refinado atuendo rosado al verse obligada a cavar un profundo hoyo en medio del campo.

