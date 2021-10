Harry Styles se pronuncia sobre los rumores acerca de su sexualidad

Aunque Harry Styles siempre se había destacado entre sus antiguos compañeros de One Direction por su imagen algo más andrógina, desde su salida de la banda ha abrazado por completo su pasión por la moda setentera y se ha convertido en un icono de estilo gracias a atuendos como el que lució en la pasada gala del Met, a la que acudió enfundado en unos favorecedores pantalones de campana combinados con una blusa de encaje transparente.

Alessandro Michele y Harry Styles en la Gala Met. (Foto: Getty Images)

Su explicación

La reacción del cantante cuando le preguntan por qué decide utilizar ropa de mujer siempre es la misma: «Si me gusta una camisa y me dicen que es para chicas, siempre pienso:

‘¿Y qué más da?’. Eso no hace que se me quiten las ganas de ponérmela», según volvió a repetir en una nueva entrevista al periódico The Guardian.

Su pasión por la ropa llamativa se ha interpretado como una señal de que se encuentra en pleno proceso de reinvención que culminaría con la confirmación de los rumores que han venido circulando acerca de su orientación sexual. En ese sentido, el joven afirma que no está tratando de proteger su vida privada al no pronunciarse al respecto, ya que simplemente considera que a nadie le interesa realmente si es o no bisexual.

«No es que no diga nada al respecto porque no quiera que se sepa, o esté en plan: Es solo asunto mío y de nadie más. Es que no veo qué importancia puede tener. No sé si me explico», aseguró a lo largo de esa misma conversación.

Lo que sí ha querido dejar muy claro es que no está jugando la carta de la «ambigüedad sexual» para destacarse entre el resto de artistas de su generación.

«Quiero que las cosas tengan un cierto aspecto, no porque así vaya a parecer gay o hetero, o bisexual, sino porque me parece divertido o lo más adecuado para esa situación. Y en el fondo me parece que la sexualidad debería de ser algo entretenido. Para sincero, no lo he pensado demasiado», concluyó.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images