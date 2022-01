Hijos de famosos que cambiaron de género

Después de descubrir que sus hijos han decidido cambiar su identidad de género, estos famosos deciden escuchar y apoyar a sus hijos, así como respetar su decisión. Ellos son los hijos transgénero de los famosos.

Aún no cumplía ni tres años y la hija menor de Brad Pitt y Angelina Jolie ya había dejado claro que era un chico más en la familia, y que deseaba ser llamada John o Peter.

En una entrevista para el show de Oprah Winfrey, su padre, de la manera más natural, expresó la decisión de su hija y él atribuyó esa fijación a que había visto la película Peter Pan.

Aunque no hay datos confirmados, se especula que ya ha empezado el tratamiento hormonal para reasignación de sexo. ¿Qué piensan al respecto sus padres?

En todo momento se han mostrado comprensivos e incluso han alentado su decisión:

Sin embargo, Shiloh ha causado controversia al presentarse a la alfombra roja de Eternals luciendo como una hermosa adolescente, con maquillaje y vestido, lo que ha puesto en duda su cambió de género.

La vida de Chastity, nombre de pila de Chaz, fue un verdadero infierno rodeado de drogas y depresión, sin que ningún esfuerzo realizado por su madre y, en su momento, por su padre, Sony, llegara a aliviarle, y no era falta de voluntad ni rebeldía, en realidad Chaz siempre fue un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer.

Ya en la década de los noventa se había declarado lesbiana y eso despertó el enojo de su madre, a quien le costó mucho trabajo aceptarlo, por lo que mucho tiempo estuvieron distanciadas.

Una vez recuperada de la noticia, todo volvió a la normalidad, pero más tarde otra sorpresa más le esperaba a la cantante: esta vez su hija le expresó que deseaba transformar su físico al de un varón, sólo que ahora, su reacción fue distinta:

“Chaz se ha embarcado en una difícil travesía que respaldo. Respeto el valor que requiere pasar por esta transición bajo la mirada del escrutinio público, y pese a que puede que no lo entienda, me esforzaré por ser comprensiva. Lo único que jamás cambiará es el eterno amor por mi hija”.

Annette Bening y Warren Beatty vieron nacer y crecer a su hija Kathlyn Elizabeth, pero al cumplir 14 años, ella habló con sus padres acerca de su necesidad de transformar su cuerpo.

A esa edad también decidió que a partir de entonces su nombre sería Stephen Ira. En apariencia no hubo conflicto familiar, pero la prensa se encargaría de complicarle la vida al joven, quien ha sido víctima de violencia en redes sociales, que no han cedido en su afán de sofocarlo.

Lejos de amilanarlo, Stephen ha manifestado su desacuerdo contra la estigmatización de las personas transgénero, abriendo el debate sobre el tema. Su famoso padre sólo ha expresado a favor de su hijo, a quien considera un genio.

Éste ha sido uno de los casos más comentados y no tanto por el escándalo, sino por la manera en que el hijo del mítico basquetbolista, Earvin “Magic” Johnson, ex jugador de los Lakers de Los Ángeles, supo sacar provecho de su liberación.

Aunque desde su adolescencia ya había hablado del tema con su familia y fue en su totalidad respaldado por ella, fue hasta los 20 años de edad que decidió hacer pública su orientación sexual, y su vida cambió de manera radical: se dispuso a perder los kilos que tenía de más (cerca de 20) y se convirtió en ícono de estilo, incluso ha sido comparado con Kim Kardashian.

“Cuando tenía 14 años le dije a mi madre cómo me sentía y ella me dijo que lo sabía y que siempre me amaría por sobre todas las cosas. Lo mismo ocurrió con mi padre casi un año más tarde”, reveló.