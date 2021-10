Hilaria Baldwin habla sobre su recuperación tras sufrir un aborto espontáneo

La semana pasada, Hilaria Baldwin reveló a través de las redes sociales que había perdido el bebé que esperaba junto a su marido, Alec Baldwin.

Se trataba del quinto para ella, que ya es madre de Carmen (5), Rafael (3), Leonardo (2) y Romeo (10 meses), y el sexto para el actor, y lo perdió debido a las complicaciones de las que ya había hablado cuando había compartido la noticia de su embarazo con todos sus seguidores.

La influencer y profesora de yoga ha mantenido en todo momento su política de transparencia total a lo largo de este período tan delicado que atraviesa.

Con ello tiene la esperanza de acabar con el tabú que rodea los abortos espontáneos y ayudar de paso a alguna de las personas que conforman la comunidad virtual que ha contribuido a construir.

Ahora ha querido mostrarles algunos de los ejercicios que ha podido comenzar a realizar, siempre sin contradecir las recomendaciones de sus médicos, en caso de que puedan resultarles útiles.

«Estoy tratando mi cuerpo con mucha delicadeza ahora mismo, considerando todo por lo que ha pasado… pero había empezado a sentirme un poco agarrotada e incómoda por culpa de la falta de actividad. Aquí tienen unos ejercicios de estiramiento a los que he recurrido hoy y que me han ayudado mientras sigo adelante con mi recuperación. Y me pareció que a lo mejor les podrían gustar», escribió Hilaria junto a un video en el que aparece realizando algunas poses de yoga.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images