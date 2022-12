Hilary Swank: foto embarazadísima y sin gota de maquillaje para revelar cómo luce la maternidad después de los 40

Ser mamá no es poca cosa ni más joven ni más mayor, y si alguien lo está poniendo sobre la mesa es Hilary Swank. La actriz de 48 años será mamá por primera vez —¡de gemelos!— junto con su esposo, Philip Schneider. Este 2022 la estrella de Million Dollar Baby compartió las felices noticias y ha sacado un par de fotografías con su adorable ‘baby bump’.

Hilary Swank: embarazadísima y sin gota de maquillaje, “un milagro”, dice

Swank compartió con mucha emoción una fotografía en mameluco navideño a rayas rojas y blancas con motivo de la Navidad, pues es la primera vez que la celebra como mom-to-be. Esta adorable imagen la acompañó de un emotivo mensaje en el que expresa cómo este embarazo es “un milagro”.

“No podríamos desear por un milagro más asombroso. Muy agradecida de estos dos regalos que son de por vida. Feliz Navidad a todos!!! Les deseo muchos milagros en sus propias vidas, en las formas que tengan que llegar”, escribió Hilary Swank.

Además del bello fondo con el árbol de Navidad y los regalos, se aprecia que Hilary Swank no está usando nada de maquillaje, para comprobar que esta futura madre se siente cómoda mostrándose al natural y demostrando que la belleza de las mujeres maduras en medio de su camino a la maternidad viene en todo tipo de aspectos.

Esta foto llega después de haber compartido una más decorando el árbol. All I want for Christmas is yoooouuuuu ohhhhh baby(s), haciendo referencia a los gemelos que está esperando. Hilary y Philip llevan cuatro años de casados y estos serán los primeros hijos biológicos de la actriz.

Hilary Swank rompe los estereotipos de la maternidad para mujeres maduras

A sus 48, Hilary está tomando el tema del embarazo a su propio ritmo. Explicó la decisión de no haber tenido hijos antes a Extra, “hace cuatro años tenía una carrera pero no tenía la relación indicada, y todos los elementos tenían que ordenarse y estar correctos. Es algo en lo que llevo pensando desde que era una jovencita. Era algo que estaba en mi mente, así que es muy lindo estar aquí y simplemente estar embarazada”.

También habló de los efectos físicos que ha tenido con el embarazo: “mis amigos me dicen que cuando estás esperando doble [bebés], se duplican las hormonas, y se duplican las náuseas, y se duplica todo”. Además confirmó que los gemelos nacerán en abril, el mismo mes en que cumplía años su fallecido padre, lo cual considera una ‘hermosa coincidencia’: “mi papá… él era una de mis personas favoritas en el mundo, así que es como un tributo el hecho de que nazcan cerca de su cumpleaños… todo está alineado. Seguramente mi papá habría estado muy feliz por mi, él solo quería que yo tuviera todo lo que quería en la vida, así que esto le traería mucha alegría, verme así de feliz".