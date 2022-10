Hilary Swank será mamá por primera vez a sus 48 años: "es un milagro"

Tenemos una nueva integrante a la lista de famosas que tuvieron bebés a los 40 años y más: Hilary Swank.

La ganadora de dos premios Oscar anunció en Good Morning America que espera gemelos con su esposo Philip Schneider.

Hilary y Philip tienen cuatro años de casados, y estos serían los primeros hijos biológicos de la actriz.

“Estoy tan feliz de poderlo compartir con ustedes, es algo que he esperado por mucho tiempo, y mi gran próximo proyecto es que seré mamá. Y no solo de uno, ¡sino de dos! No lo puedo creer”. Hilary Swank para Good Morning America.

Swank habló también en Live with Kelly y dijo que está en su segundo trimestre de embarazo, sintiéndose “increíble ahora mismo”.

“Es un milagro, es totalmente un milagro”, aseguró la estrella de Million Dolar Baby.

La noticia del embarazo viene tiempo después en que Hilary Swank habló con You magazine en 2020 para decir que se siente “muy maternal”.

“Siento que soy muy maternal para la gente que me importa y me rodea. Tengo conmigo a mis perros, caballos y amigos”.

“Y siento que la mayor parte del tiempo las mujeres que eligen no tener hijos o no pueden tenerlos son vistas de alguna manera como no maternales”. Hilary Swank para You.