Hollywood: Las dinastías reales de la meca del cine

En Hollywood existen auténticas familias ‘reales’, solo que, a diferencia de la nobleza, éstas no se heredan títulos, sino, con suerte, talento y en algunos casos ¡fortunas!

Al ser Estados Unidos una democracia presidencialista, desde luego no otorga a sus ciudadanos títulos nobiliarios; sin embargo, el país sí dispone de algo bastante cercano a la aristocracia que, incluso, llega a fascinar lo mismo a condes que a reinas: la realeza sagrada de Hollywood, y al igual que sucede con la nobleza, las estrellas de cine también suelen formar parte de dinastías que a lo largo de las décadas han heredado talento, belleza, contactos y, desde luego, fortunas (que no es raro que algún integrante dilapide).

Además, muchos de estos clanes, como los Fonda, los Coppola o los Huston, han dejado huella en la industria del cine. ¿Quiénes son estas ‘familias reales’?, ¿quiénes las integran?, ¿cuáles son las más poderosas?… ¡Te invitamos a descubrirlas!

Los Barrymore: Herencia maldita

¡Se trata de una familia de leyenda! Verdadero “viejo Hollywood” y, sin duda, un clan talentosísimo, incluso cuando han tenido que enfrentar el demonio del alcohol.

La dinastía comienza hace décadas, pero cobró relevancia con los hermanos Ethel, John y Lionel Barrymore, nacidos en el siglo antepasado y los tres leyendas de la actuación, además de bellísimos, de hecho a Ethel, Winston Churchill le propuso matrimonio, mientras que John, por sus facciones, era conocido como “El Perfil”… pero su alcoholismo muy pronto hizo que se viera mucho mayor; además, sus hijos heredarían la adicción: Diana Barrymore, mal lograda actriz que terminó arruinada por abusar de la bebida y las drogas, se suicidó en 1960 a los 38 años, mientras que su medio hermano, John Drew Barrymore, vería hundida su carrera por los mismos problemas: en los 60 fue encarcelado más de una vez por embriaguez pública, consumo de drogas y violencia doméstica.

Con su cuarta esposa, tuvo una hija a quien heredaría apellido, talento, belleza y, tristemente, vicios: Drew, quien se hizo mundialmente famosa a los siete años por su papel en E.T., pero a los 13 ya era alcohólica y drogadicta.

Tras pasar por un centro de rehabilitación, escribir su biografía y separarse legalmente de su madre, retomó su carrera y hoy día es una sana y gran actriz, además de exitosa productora, y esto, quizá, no lo sepas: ¡una gran fotógrafa! ¿Seguirán sus hijas Olive y Frankie sus pasos?

Linaje

Aunque a finales de los 30 quedó inválido, Lionel siguió actuando en silla de ruedas.

John, en la imagen como Hamlet, falleció de cirrosis.

Diana, quien se suicidó.

Los demonios de John Drew le impidieron triunfar.

Drew actuaba en comerciales con tan solo cuatro años.

Ethel Barrymore debutó en Broadway en 1901.

Los Sutherland: Una dinastía de hombres

El pilar de este clan es uno de los mejores actores de nuestro tiempo: Donald Sutherland, quien desde los 60 ha trabajado bajo las órdenes de directores como Altman, Fellini y Bertolucci.

El heredero de su talento fue Kiefer, su hijo mayor, quien decidió convertirse en actor precisamente cuando su padre lo recomendó para una prueba, ¡que resultó un fracaso! Sin embargo, años después se convertiría en uno de los favoritos de toda una generación.

Angus y Rossif, hermanos de Kiefer, también son actores; se trata de una dinastía de ʻhombres fuertesʼ, pero en la que una mujer hoy día figura: Sarah Sutherland, la Catherine de Veep.

«He tenido algunas personas increíbles en mi vida. Mira a mi padre, él vino de un pequeño pueblo de pescadores de 500 personas, con un metro y ochenta y dos centímetros, orejas gigantes y con un tipo de expresión muy extraña…». –Kiefer Sutherland

Familia

A sus 83 años, Donald ha declarado que no tiene intenciones de retirarse.

Donald Sutherland y el actor Will Sampson.

Sarah, hija de Kiefer, se recibió con honores de la Universidad de Nueva York.

Angus y Rossif, quienes a decir verdad, ¡han sido opacados por el gran Kiefer!

Los Johnson Hedren-Griffith: Mujeres guapas y fuertes

La iniciadora de esta inusual familia artistica es la leyenda viviente Tippi Hedren, protagonista de la cinta Los pájaros, a quien por cierto le fue mejor con las aves que con el abusivo director del filme, Alfred Hitchcock, quien no dejó de acosarla e intentó acabar con su carrera.

A sus casi 90 años, sigue muy activa y guapa; es más, está haciendo una cinta a estrenarse el próximo año, además de que dedica parte de su tiempo a la reserva Roar para grandes felinos, junto a muchos “exactores”, ahora viejos y de los que Hollywood se ha querido deshacer.

La saga familiar la continúan su hija Melanie Griffith y sus nietas: Dakota Johnson y Stella del Carmen.

Dakota debutó en Crazy in Alabama, al lado de su mamá Melanie y bajo la dirección de Antonio Banderas.

Los Baldwin: El terrible peso de un apellido

Esta casa ‘real’ está liderada por el mayor de los Baldwin, Alec (1), sin duda, el más talentoso y famoso de los hermanos, que además le abrió las puertas de Hollywood a Daniel (2), William (3) y Stephen (4), quienes a decir verdad han tenido una suerte irregular. Esperemos que no le pase lo mismo a su hija, la modelo Ireland Baldwin, o alguno de los cuatro hijos que ha tenido con su actual esposa Hilaria.

Por cierto, Hailey, hija de Stephen, es modelo y esposa de Justin Bieber.

Los Fonda: Monstruos de la actuación

El fundador de esta dinastía fue alguien que curiosamente no quería ser actor, y a la larga sería considerado la “sexta mayor estrella masculina en la historia de Hollywood”:

Henry Fonda, quien inició su carrera a mediados de los años 30, se consagró con Las uvas de la ira y seguiría actuando hasta 1981.

¿De Jane Fonda, qué no se ha dicho? Recordemos que su actuación en Klute no solo le valió su primer Oscar, sino que es considerada una de las mejores interpretaciones de todos los tiempos. Por si fuera poco, a los 81 años ¡su belleza está intacta! Peter Fonda, hermano de Jane, es uno de los protagonistas de Easy Rider, en la que colaboró en el guion, lo que le daría una nominación al Oscar.

«Mi infancia estuvo influenciada por los papeles que mi padre protagonizó en sus películas, ya sea Abraham Lincoln o Tom Joad, sus personajes me transmitieron valores que trato de llevar conmigo hasta el día de hoy».- Jane Fonda

Por cierto, ¿sabías que él inspiró a los Beatles para escribir la canción “She Said, She Said”? Ésta fue resultado de un viaje en ácido que compartieron.

La hija de Peter, Bridget, parecía destinada a perpetuar la saga familiar, pero tras casarse con el compositor Danny Elfman decidió retirarse.

Entonces, ¿quién continuará la dinastía? Al parecer los hijos de Jane: Vanessa Vadim, la hija que tuvo con Roger Vadim, ha incursionado en la dirección, mientras que su medio hermano, Troy Garity, es actor. Aunque claro, hay que decir que vivir a la sombra de una madre y un abuelo que pertenecen a la realeza de Hollywood no es nada fácil.

Los Fonda

Increíblemente, Henry Fonda solo recibió una nominación al Oscar, fue por On Golden Pond, cinta en la que actúa al lado de su hija Jane. Resultó ganador.

Lady Jane Seymour, esposa de Enrique VIII, es pariente lejana de Jane Fonda y de hecho la llamaron así en honor a ella.

Sin duda alguna, Henry heredó talento y atractivo físico a sus hijos.

Troy Garity tomó una decisión difícil y adoptó el apellido de su abuela paterna, en lugar del Fonda que bien pudo abrirle las puertas.

Peter Fonda no solo actúa, también es guionista. Coescribió la cinta Easy Rider, lo que le valió una nominación al Oscar.

Los Coppola: Talento para dirigir, ¡no para invertir!

Francis Ford Coppola es el tronco de un árbol familiar en cuyas ramas encontramos desde guionistas hasta actores o cantantes. Sin embargo, pocos saben que quien dio inicio a esta dinastía fue Carmine Coppola, padre de Francis, quien fue músico y actor ocasional; de hecho, él compuso parte de la música de El padrino II y Apocalypse Now.

Pero si bien el clan Coppola es uno de los más poderosos, no por esto se han visto ajenos a problemas, de hecho si Ford Coppola filmó The Godfather (1972) fue porque estaba en quiebra, por lo que cuando Paramount le pidió que dirigiera una cinta de mafiosos no tuvo más opción que aceptar.

También en la misma situación está su sobrino Nicolas Cage, quien dilapidó una fortuna estimada en 150 millones de dólares en caprichos, como una colección de cómics que le costó 1.6 millones de dólares o un par de serpientes cobras albinas por las que desembolsó casi 300 mil dólares. Ahora, y tras un matrimonio de solo cuatro días, su ex le está pidiendo una compensación económica.

Pero si bien el talento para las finanzas no es el fuerte de los Coppola, sí tienen otras virtudes, como lo demuestran algunos célebres miembros del clan: Talia Shire, hermana de Francis, es actriz y seguramente la recuerdas como la esposa de Rocky Balboa; ella además es madre de Jason y Robert Schwartzman, actores y músicos; Sofia Coppola, directora, actriz y guionista ganó un Oscar en 2013 por Lost in Translation.

Además, su hermano Roman es un guionista nominado al Oscar y ganador de un Globo de Oro, y también directora, como su abuelo y su tía Sofia, es Gia Coppola.

Antepasados

Talia Shire no solo es actriz, honrando a su dinastía ha sido también productora y directora.

Francis Ford Coppola se ha alejado del cine y ahora está concentrado en sus viñedos.

Sofia, Talia, Francis y su esposa Eleanor, en un estreno.

Compras extravagantes llevaron a Nicolas Cage a la quiebra.

La directora Gia Coppola está preparando su segunda cinta.

Carmine fue quien inició todo.

Los Huston: Todo un clásico

John, director de The Maltese Falcon (1941)y The Treasure of the Sierra Madre (1948), entre otras grandes cintas, traía el talento en la sangre: su padre fue actor. Sin embargo, aunque él también llegó a interpretar, es más recordado como director y guionista.

Los encargados de perpetuar su talento son sus hijos Tony y Danny –que también es guionista– y desde luego la maravillosa Anjelica, quien ganó un Oscar a Mejor actriz cuando se puso bajo las órdenes de su padre en Prizzi’s Honor (1985). Al parecer los encargados de continuar la dinastía son sus nietos: Jack y Matthew.

John Huston es considerado uno de los grandes directores de Estados Unidos.

Anjelica ganó un Oscar por Prizzi’s Honor.

La familia Chaplin

Desde luego el centro es Charles, pero este clan incluye a Geraldine, Oona, Michael, Carmen y Josie, entre otros.

Los Douglas

Encabezados por Kirk, hoy de 102 años. Su heredero actoral es, sin duda, su hijo Michael.

Tres generaciones juntas. Cameron, nieto de Kirk, pasó siete años en prisión por culpa de las drogas.

Los Sheen-Estevez

Martin Sheen inició una dinastía; siguieron sus pasos sus hijos Charlie Sheen y Renée, Emilio y Ramon Estevez.

Emilio, Ramon y Renée optaron por el Estevez, el verdadero apellido de su papá, pero el mal portado Charlie prefirió usar el Sheen.

Los “british”

A finales del siglo XIX Roy Redgrave inició una dinastía que va ya por la quinta generación. Su hijo, actor, fue el padre de Vanessa Redgrave (1), quien tuvo a la fallecida Natasha Richardson (2) y a Joely Richardson (3), esta última mamá de la joven actriz Daisy Bevan (4)

