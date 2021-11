Íntima de Lady Di revela que la historia de 'The Crown' no respeta la realidad de Diana

Aunque The Crown sea una serie enfocada en la vida de la reina Isabel II, definitivamente no se quedan atrás el resto de personajes que rodean a la monarca. Y entre ellos está la princesa Diana, quien apareció en la tercera temporada y tendrá más participación en la quinta. Pero lo que se ve en pantalla no es lo mismo que sucede tras bambalinas, y alguien que finalmente rompió el silencio fue Jemima Khan, quien fue íntima amiga de Diana.

Quién es Jemima Khan y cuál es la relación que tenía con la princesa Diana

Jemima, de 47 años, es la hija del financiero Sir James Goldsmith y de Lady Annabel Goldsmith, y contó a The Times por qué decidió salirse del proyecto de The Crown. Según el medio, Khan estuvo casada con el actual primer ministro de Pakistán, Imran Khan, y gracias a esta relación Diana se involucró sentimentalmente con el primo distante de Imran, Hasnat Khan, antiguo amante de Diana que asegura 'le llenaron la cabeza de basura'.

Jemima Khan renuncia a co-escribir en The Crown porque considera que la historia de Diana se alteró

Jemima también tuvo un rápido romance con Peter Morgan, creador de The Crown que le pidió a Khan co-escribir en la quinta temporada de la serie —particularmente para aquellos episodios sobre los últimos años de Diana antes de morir.

Jemima Khan / Getty Images

Pero las revelaciones de Jemima en The Times dieron a conocer su incomodidad con esta realidad: "En 2019, Peter Morgan me pidió co-escribir en la quinta temporada de The Crown principalmente para retratar los últimos años de vida de Diana. Y después de pensarlo mucho [...] acepté a contribuir".

Y lo que más abogaba esta mujer era "retratar con precisión los últimos años de mi amiga". Pero las cosas de desbalancearon más de lo pensado: "Trabajamos juntos en el esquema y los guiones de septiembre 2020 a febrero 2021. Y cuando nuestro acuerdo de co-escritura no fue honrable, me di cuenta de que la historia no sería necesariamente respetuosa o compasiva como yo esperaba". "Pedí que retiraran todas mis contribuciones de la serie y decliné un crédito de escritura".

Esta no sería la primera declinación sobre las fallas narrativas en The Crown, pues el año pasado un ministro británico le pidió a Netflix aclarar que ésta se trata de una serie de ficción. Para la quinta temporada llegará Elizabeth Debicki como Diana y usará el 'vestido de la venganza'