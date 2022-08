Jack Schlossberg, el guapo nieto de 29 años de John F. Kennedy

Las redes sociales tienen muchas obsesiones —como "el niño más guapo del mundo", William Franklyn-Miller—, pero entre ocio y ocio no significa que los usuarios no se interesen por la política. La cosa es que ese interés político aún no llega a los 30 años y viene de la "realeza estadounidense" de los Kennedy: Jack Scholssberg.

Quién es el hijo menor de Caroline Kennedy

John "Jack" Kennedy Scholssberg es el hijo menor de Caroline Kennedy, la hija de John y Jackie —única mujer de los tres hijos del matrimonio que no murieron en las primeras semanas de vida.

Jack nació el 19 de enero de 1993 en Nueva York, sus padres son Caroline y Edwin Scholssberg y tiene dos hermanas mayores, Tatiana y Rose Scholssberg (quien es idéntica a su abuela Jackie).

Lleva este nombre después de su abuelo y bisabuelo maternos, John F. Kennedy y John Vernou Bouvier III. Este joven viene de una familia paterna judía ortodoxa y descendencia ucraniana —quizá figura entre los famosos que tienen origen ucraniano y quizá no lo sabías—, mientra su mamá es católica.

El guapo nieto de JFK que causa furor en internet

Scholssberg es el único varón de los Kennedy que sobrevive; tenía tan solo 6 años cuando su tío John F. Kennedy murió en un accidente de avión en 1999.

Digamos que John ya trae en las venas las habilidades políticas y serviciales, pues en octavo grado cofundó una organización sin fines de lucro para ayudar al desarrollo de hogares en estado de pobreza. Claramente fue elegido para dar el discurso de graduación frente a todos y después atendió a la Universidad de Yale obteniendo licenciatura en Historia de Japón.

Su consragración como "el nuevo novio de internet" se produjo no muchos años atrás en el marco de la Convención Demócrata, en la que participó junto a su madre para celebrar el exagésimo aniversario del discurso que ofreció su abuelo en ese mismo foro tras recibir la nominación de su partido para las elecciones presidenciales.

A lo largo de su intervención, grabada de antemano, Jack insistió en que los tiempos pueden haber cambiado, pero que los temas centrales del histórico discurso que su abuelo pronunció en aquella ocasión —valor, unidad y patriotismo— siguen siendo tan importantes a día de hoy como lo eran entonces.

Sin embargo, más que sus palabras, lo que realmente llamó la atención de los espectadores fue su aspecto físico. Las redes se llenaron de comentarios al respecto, algunos más gráficos que otros, y sus nuevos admiradores no tardaron en trazar una biografía del joven, quien planearía seguir la tradición familiar dedicándose a la política.

Al margen de su aparición en diversos eventos de la alta sociedad neoyorquina, como la MET Gala, Jack también realizó sus pinitos como actor hace un par de años en la octava temporada de Blue Bloods dando vida a un agente de policía. En aquel momento, él celebró ese logro en sus redes sociales asegurando que se trataba de un "sueño hecho realidad" y que era un gran admirador de la serie.

Esto tienen Jack Scholssberg y el príncipe William en común

La "realeza estadounidense" y la realeza británica siempre ha estado ligara, y para las nuevas generaciones esto no es la excepción.

El duque de Cambridge anunció que su afamada premiación que vela por el medio ambiente Earthshot Prize se llevará a cabo en Boston. De hecho, dicho premio está inspirado en el Moonshot que fundó JFK cuando Estados Unidos pisó la luna.

Scholssberg usó su cuenta de Twitter para mostrar la emoción de que el príncipe William visitará su país —"Earths shot baby!", redactó el joven claramente orgulloso del legado de su abuelo.

La misma emoción compartió su mamá Caroline: "Es un gran tributo para el presidente Kennedy que el Earthshot Prize se asociará con la JFK Library Foundation para albergar la ceremonia 2022 en Boston e inspirará a nuevas generaciones a la posibilidad de un futuro más sustentable".