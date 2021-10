Jamie Lee Curtis a favor de la belleza natural y en contra del bótox: "todos vamos a envejecer"

"Una vez que modificas tu cara, no hay marcha atrás", fue una de los sustentos que Jamie Lee Curtis dio en entrevista con Fast Company cuando le preguntaron sobre los estándares de belleza en Hollywood.

La actriz de 62 años dijo que esta obsesión co los rellenos y arreglos están "borrando generaciones de belleza", después de confesar que se hizo adicta a la Vicodina (un analgésico oral) y ya la dejó por completo.

Jamie Lee Curtis y su respeto al envejecimiento

Hay famosas que nos recuerdan que podemos ser sexys a cualquier edad —como Susan Sarandon, Julianne Moore y más—, y Jamie Lee Curtis no se queda atrás para revelar sus secretos.

"Espero que una persona joven me vea con las arrugas y el pelo gris y dijera 'es cool que seas como eres'", reveló en 2019 a Glamour UK. Y honestamente, ¿cómo no amarla tal y como es con esa arrasadora personalidad?

Jamie Lee Curtis contra la palabra "antivejez"

En otra de sus recientes apariciones, la actriz de Halloween Kills salió en Lorraine para reiterar, "todos nos haremos j*didamente vejos". "El término antienvejecimiento... ¿qué es eso, de qué hablas?".

Además de confesar que la cirugía plástica por la que pasó la hizo 'sentir horrible', contó de dónde salió su icónico corte pixie: "muy temprano en mi carrera tuve un permanente y luego me pinté el cabello para una película, ¡pero se quemó el pelo!" Y la primera vez que me lo corté pequeño pensé oh wow, ¡esa soy yo! y jamás me lo volví a teñir".

La actriz se denominó como una defensora de la belleza natural —como nuestra muy querida Kate Winslet— porque además ha atravesado experiencias de belleza estética en la que, según Jamie, "no sirvieron". "Todos vamos a envejecer, todos vamos a morir [risas] y no estoy a favor de que echen a perder su cara", reafirmó Jamie Lee Curtis.