Jamie Lee Curtis, a sus 62, acepta a su hija transgénero y la belleza natural

Hay celebridades que quizá no sabías que eran transgénero, pero una de las recientes noticias involucra a la legendaria Jamie Lee Curtis. Y es que la actriz y estrella de Halloween Kills acaba de romper el silencio con respecto a su hija trans, comentando cómo se siente y qué ha sucedido en el proceso.

Jamie Lee Curtis habla públicamente sobre Ruby, su hija transgénero

"Ruby, estoy orgullosa de ser tu madre, hoy más que nunca", fueron las palabras con las que Jamie Lee Curtis compartió en redes sociales la entrevista que otorgó a People con referencia a su hija 'saliendo' como trans.

El incio a este camino fue el año pasado, revelan en entrevistam cuando Ruby decidió contarle a sus papás primero que era bisexual. Pero confiesa: "Me daba miedo tan solo decirles algo sobre mí que no sabían. Me intimidaba, pero no me preocupaba, porque ellos me han aceptado toda mi vida", dijo la joven de 25 años.

La actriz de 62 años dijo que llamó a Ruby inmediatamente [sobre revelarse trans], "y claro que hubo lágrimas de por medio", continuó. Luego comentó sobre el camino a la aceptación y respeto de tener una hija trans: "se trata de aprender una nueva terminología y palabras. Soy nueva en esto. No soy alguien que pretende saber mucho del tema. Y me equivocaré y cometeré errores", confirmó Jamie Lee Curtis.

Jamie Lee Curtis entiende que tener una hija transgénero es 'conocer cosas nuevas'

Ruby contó un poco sobre su camino a ser mujer transgénero: "Cuando tenía 16 años, una amiga trans me preguntó cuál era mi género. Le dije 'bueno, soy varón'. Pero Ruby era alguien diferente", explucando que tuvo complicaciones en terapia para saberse identificar.

Por su lado, Lee Curtis prosiguió: "sabía que Rruby había tenido novio, y que usaba la palabra bisexual, pero la identidad de género y la orientación sexual son dos cosas separadas". Aseguró que 'no está imponiendo algo a la gente', "solo estoy diciendo que esta es la experiencia de nuestra familia, y estoy para apoyar a Ruby, ese es mi trabajo".

Jamie Lee Curtis es defensora de la belleza natural y apoya a su hija transgénero, Ruby

Las noticias de la hija transgénero de Jamie Lee Curtis vienen en el marco del estreno de Halloween Kills y de las recientes apariciones de Jamie para advocarse a hablar de belleza natural y envejecimiento digno.

En Lorraine reiteró que "todos nos haremos j*didamente viejos". "El término antienvejecimiento, ¿qué es eso, de qué hablas?". La actriz se denominó una defensora de la belleza natural y reveló que varias de sus experiencias en belleza estética 'no sirvieron'. "Todos vamos a envejecer, todos vamos a morir [risas] y no estoy a favor de que echen a perder su cara". ¡Jamie Lee Curtis para presidenta!!