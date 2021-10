Jane Fonda no volverá a comprar ropa

La incombustible Jane Fonda, de 81 años, debe de tener un fondo de armario lo suficientemente amplio y diverso -además de elegante- como para haber afirmado, sin titubear, durante la última protesta a la que acudió el pasado viernes en los alrededores del Capitolio de Washington, que jamás volverá a comprar ropa en los -a buen seguro muchos- años que le quedan de vida.

(Foto: Getty Images)

«¿Ven este abrigo?», se dirigió al resto de manifestantes en referencia al ya icónico y sofisticado abrigo en el que se enfunda todas las semanas para exigir al gobierno federal medidas efectivas para revertir el cambio climático. «Necesitaba algo rojo para las manifestaciones y me encontré esto de rebajas. Esta es la última prenda que pienso comprar en mi vida», añadió con rotundidad.

(Foto: Getty Images)

Cierto es también que la promesa de la estrella de Hollywood, quien ya fue arrestada en varias ocasiones desde que empezara a acudir al centro de la capital estadounidense cada viernes, no se debe tanto a lo imponente del guardarropa que ha de tener en su casa, sino más bien a su deseo de reducir de forma notable sus niveles de «consumismo», el cual significativamente al deterioro del planeta.

(Foto: Getty Images)

«Greta Thunberg me hizo pensar mucho sobre el consumismo. Así que cuando hablo con la gente y digo: ‘No necesitamos comprar tanto, no necesitamos comprar para forjar nuestra identidad, no necesitamos tantas cosas’, tengo que predicar con el ejemplo, digo yo. No pienso comprar más ropa, así de claro», expresó sobre la influencia tan positiva que tuvo en ella la activista de 16 años.

(Foto: Getty Images)

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images