Jane Fonda recibe el mejor regalo de cumpleaños y milagro de Navidad: ¡está libre de cáncer!

Jane Fonda tiene muchas razones para celebrar con amor y bendiciones el fin del 2022, pues compartió la feliz noticia de que su cáncer está en remisión. A sus 84 años (próximamente 85 el 21 de diciembre), Fonda escribió un emotivo mensaje dando a conocer que podrá dejar la quimioterapia.

Jane Fonda va a cumplir 85 años celebrando que su cáncer está en remisión

“La semana pasada, mi oncólogo me dijo que mi cáncer está en remisión y que puedo suspender la quimioterapia. Me siento tan bendecida, tan afortunada”, fueron las palabras con las que Jane Fonda dio inicio a este mensaje de emoción y agradecimiento, mismo que catalogó como “¡el mejor regalo de cumpleaños en la vida!”.

“Les agradezco a ustedes que oraron y me enviaron buenos pensamientos. Estoy segura de que eso jugó un papel importante en estas buenas noticias. Estoy especialmente feliz porque si bien mis primeros cuatro tratamientos de quimioterapia fueron bastante fáciles —solo unos días de cansancio—, la última sesión de quimioterapia fue difícil y duró dos semanas, lo que dificultó mucho lograr cualquier cosa”, escribió Jane Fonda.

gettyceleb

Fonda fue diagnosticada con cáncer de mama y osteoporosis en los últimos años —"he tenido mucho cáncer", dijo en entrevista a Vogue en 2019, cuando la diagnosticaron, “el hecho de que esto duele tanto —mi cuerpo duele—, es sorprendente para mí […] Es genético, mi papá y mi hermano lo tenían, el cartílago desaparece y se vuelve hueso sobre hueso, pero vivimos en una época donde puedes tener uno nuevo”—.

Pero años atrás, en 2010, atravesó una lumpectomía, que es la cirugía para remover un tumor cancerígeno. En septiembre del 2022 anunció que tenía Linfoma no hodgkiniano y que inició quimioterapia por al menos seis meses, pero el tratamiento resultó en un milagro y todo mejoró —"este es un cáncer muy tratable, soy muy afortunada porque tengo seguro de salud y acceso a los mejores doctores y tratamientos. Y me di cuenta de que soy privilegiada en eso, y es doloroso. Casi todas las familias en América tienen cáncer y muchos no tienen acceso a la calidad del servicio de salud, y eso no está bien", escribió en su momento.