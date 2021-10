Jason Momoa se disculpa con Chris Pratt por criticarlo tras verlo usar una botella de plástico

La pasión de Jason Momoa por proteger el medio ambiente le jugó una mala pasada recientemente cuando puso en un aprieto sin pretenderlo -o al menos eso afirma- a su compañero de profesión Chris Pratt, quien además da la casualidad de que resulta ser una de las estrellas de Marvel, el competidor directo del universo D.C. del que él mismo forma parte en calidad de Aquaman.

En un momento de enfado, el primero de los dos actores dejó un comentario muy crítico en una publicación de Instagram del segundo en la que este anunciaba su próxima colaboración con Amazon para documentar sus entrenamientos favoritos.

En la foto promocional en cuestión, Pratt aparecía sujetando una botella de plástico y ese detalle no pasó desapercibido para Momoa, que comercializó su propia línea de agua en latas de aluminio reciclables llamada Mananalu y no dudó en preguntarle al protagonista de Jurassic World «en qué rayos estaba pensando» cuando se le ocurrió posar con un producto desechable.

En retrospectiva, Jason Momoa se dio cuenta de que podía haberle hecho llegar ese mismo mensaje por privado o con mucho más tacto y se disculpó por la situación tan incómoda.

«Compañero, sabes que mis hijos y yo estamos como locos contigo y que nos encanta todo lo que haces», escribió en su Instagram junto a una instantánea en la que aparece posando con la estrella de Hollywood y sus dos hijos.

«Siento de corazón que todo esto se haya interpretado de mala manera, no era en absoluto mi intención. Me emociono mucho al hablar de la epidemia en la que se convirtieron los plásticos de un solo uso. Tenemos que dejar de usar botellas de plástico . Espero que te animes a diseñar una reutilizable para Amazon para que todos podamos comprarla. Eres una inspiración para muchos, incluido yo. Pienso mandarte una caja de Mananalu».

El hecho de que Chris Pratt se haya disculpado por su metedura de pata, reconociendo que había hecho mal se mirara por donde se mirara, contribuyó muy probablemente a que Momoa suavice su actitud.

«Tienes razón, Aquaman. Maldita sea», le respondió Pratt. «En realidad siempre llevo a todas partes mi jarra de agua de un galón. ¡La tenía conmigo ese mismo día! Si no recuerdo mal, alguien me dio la botella mientras estábamos haciendo la sesión de fotos para que tuviera algo que hacer con las manos, porque nunca sé cómo colocarlas. Estaba muy incómodo, es la pura verdad. También te aprecio mucho, amigo. Lo hice mal. No quiero que tu hogar, Atlantis, acabe inundado de plásticos. ¿Han oído eso, niños? Reutilicen, reduzcan, reciclen».