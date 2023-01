¿Jennifer Garner cree que JLo es mala influencia para sus hijas? "Véanse menos en el espejo", dice la ex de Ben Affleck

¿Qué tan sencillo ha sido para Jennifer Garner adaptarse a que sus hijos convivan con Jennifer Lopez? Este cambio no es fácil para ninguna familia —ni siquiera para los famosos—, pero como en cualquier circunstancia, hay resoluciones. En esta ocasión está de por medio cómo educar a las hijas de Garner y Affleck, Violet y Seraphina, para que se acepten tal y como son. Además, tratándose de adolescentes, cualquier escenario es posible.

Este es el poderoso mensaje de amor propio que Jennifer Garner le quiere transmitir a sus hijas

Las hijas de Jennifer Garner son Violeta y Seraphina, de 17 y 14 años respectivamente. Y uno de los deseos más grandes de Garner para sus hijas es que puedan aceptarse y quererse en el cuerpo que tienen. La actriz de 50 años de edad reveló sus inquietudes sobre cómo espera que sus niñas reflexionen sobre la importancia de no obsesionarse con la belleza física.

“Véanse menos en el espejo, obsesiónense menos, y mejor volteen hacia el mundo para saber en qué pueden usar mejor su tiempo”, dijo Jennifer Garner a Harper's Bazaar.

Y si algo dejó en claro la actriz de 13 Going on 30 es que no está de acuerdo con los inyectables. “Mi consejo es que se vean menos al espejo y sean cuidadosas con inyectar lo que sea a sus caras. Sean increíblemente juiciosas y esperen lo más que puedan para añadir algo. No crean que por tener 37 necesitan inyectarse algo. Tampoco necesitan usar tanto maquillaje”.

Estas declaraciones pueden ser contrarias a lo que muchos nombres reconocidos en Hollywood predican.

Jennifer Garner hace co-parenting con JLo

Jennifer Lopez y Jennifer Garner son dos mujeres totalmente distintas y únicas a su propio modo —quizá lo único que tienen en común es a Ben Affleck. Pero ahora que JLo está casada con el actor de Deep Water, ex de 13 años de Garner, ambas familias deben convivir, y eso involucra a los hijos.

Se sabe que la relación de Lopez con los hijos de Garner es tan estrecha que la acompañaron a su luna de miel con Affleck. Y aunque la imagen externa de JLo exprese glamour, mientras que la de Jennifer Garner es con menos producción, las dos profesan la misma idea del envejecimiento digno y el amor propio. Además de dar un rotundo no al botox.

De hecho la cantante y actriz de Marry Me está cansada de decir que nunca ha usado botox. “No critico a nadie. Si quieres hacer botox e inyectables, ¡está bien! Pero no quiero que la gente me llame mentirosa y digan ‘oh, nos está haciendo creer que [sus productos] funcionan’”, dijo a People. “Por favor no me llamen mentirosa. He sido muy honesta sobre toda mi vida”.

“Siento que debo aclararlo, pero de forma cariñosa. Y uno de mis grandes secretos de belleza es que trato de ser amable con todos y de apoyar a las mujeres. Creo que es importante que nos levantemos el uno al otro, en lugar de derribarnos”, dijo JLo en entrevista.

Además, Lopez quitó el dedo del renglón sobre cualquier suposición de que habría rivalidad entre ella y la mamá de los hijos de su esposo. En entrevista con Vogue, JLo confesó que Jennifer Garner “es una increíble co-parent”, y que ella y Ben “trabajan muy bien juntos”.

“La transición es un proceso que debe manejarse con mucho cuidado”, dijo Lopez, “ellos tienen tantos sentimientos. Son adolescentes. Pero está yendo muy bien. Lo que quiero cultivar en nuestra familia es que sus hijos me vean como una aliada, y mis hijos a él como un aliado”, confesó.

Tal parece que Jennifer Garner no tiene que preocuparse de que JLo mande el mensaje equivocado a sus hijas, y así seguirán educando a unas mujeres preparadas para el mundo.