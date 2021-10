Jennifer Lawrence encuentra el verdadero amor

Cuando parecía que este no le sonreía y el peso de la fama había desgastado, la fortuna cambió para una de las actrices más célebres de Hollywood con un matrimonio en puerta. Aquí los detalles sobre su romance.

Su prometido trabaja en una prestigiosa galería de arte en Manhattan, que representa a artistas como el escultor británico Anish Kapoor y al realizador de videos Matthew Barney, pareja de Björk.

A pesar de ser uno de los rostros más populares del cine, Jennifer Lawrence ha logrado mantener su vida privada lejos de los paparazzi; sin embargo, está confirmado que pronto contraerá nupcias. ¿Quién es el afortunado? Su futuro esposo es Cooke Maroney, y es director de la galería de arte Gladstone en NY, la cual representa a artistas de primer nivel. Se les vio juntos por vez primera en junio del año pasado cuando paseaban en las calles de la “Gran Manzana” y, según cuentan sus allegados, el flechazo se dio luego de que fueran presentados por Laura Simpson, una de las mejores amigas de Jennifer, quien la acompañó a los Oscar en 2014.

La noticia fue sorpresiva, y es que la actriz dejó claro a finales de 2017 que estaba soltera. En entrevista con Howard Stern, conductor de The Howard Stern Show, dijo: “Déjenme contarles que no he tenido sexo en meses. Me encantaría tener una relación, pero es muy complicado ahí afuera”, aseguró entre risas. La estrella de The Hunger Games inició su carrera con el pie derecho gracias a películas taquilleras e inmediatas nominaciones al Oscar, pero Hollywood se volvió un poco amargo para ella luego de que las cintas Passengers, Mother! y Red Sparrow no tuvieran la aceptación esperada por parte de los críticos ni del público.

Afortunada en el trabajo, ¿desafortunada en el amor?

Se creyó que la mente de Jennifer estaba lejos del cine y su corazón desocupado hasta que hace unos meses se le vio acompañada de un hombre misterioso, que resultó ser un galerista prominente y el responsable de traer de nuevo alegría a su vida. Como J.Law estaba en su anunciado año sabático, mantuvieron su historia de amor lo suficientemente fuera del radar de la prensa; sin embargo, luego de que fueran vistos celebrando en un restaurante y Jennifer brillara no sólo de felicidad, sino por un enorme diamante, los rumores de un compromiso se esparcieron para ser confirmados por su representante pocos días más tarde.

A pesar de que los últimos guiones elegidos por la actriz no han sido los más acertados y que se sentía agobiada por la industria, el mundo entero sigue enamorado de ella, y no es muy difícil comprender por qué Maroney lo está también.

¿Compromiso a prueba de Hollywood?

Sólo el tiempo lo dirá, pero ya que el flamante novio no forma parte de la industria del cine, no son activos en redes sociales (él tiene una cuenta de Instagram pero es privada) y les gusta mantenerse lejos de los reflectores cuando no están trabajando, se podría augurar un matrimonio más estable que la media, a pesar de su corto noviazgo. Otras dudas se presentan: ¿qué vestido usará Jennifer?, ¿dónde se llevará a cabo la boda y quién estará en la lista de invitados? Por el momento no se conocen los detalles, pero dadas las amistades de la pareja, esta celebración seguro será uno de los acontecimientos más importantes del año.

LOS AMORES DE LAWRENCE

NICHOLAS HOULT (2010-2014)

Se conocieron en la filmación de X-Men y fue su noviazgo más duradero. Poco después de su separación fueron filtradas fotos que la actriz le había enviado a Hoult desnuda y, a pesar de vivir este drama juntos, y que Jennifer desapareciera de Hollywood unos meses, lograron mantener una buena relación luego de su rompimiento.

CHRIS MARTIN (2015)

Aunque su romance apenas duró unas semanas y nunca fue confirmado, su vínculo causó emoción cuando se les vio muy cariñosos, tras varios conciertos de Coldplay. El fuego se apagó muy pronto, pero se separaron en términos amigables.

DARREN ARONOFSKY (2016-2017)

Coincidieron en la filmación de la película Mother!, protagonizada por Lawrence y dirigida por Aronofsky. Fueron pocos los momentos en que los vimos juntos fuera de eventos alrededor de la cinta y su romance no prosperó. Quizá fue la diferencia de edades, él tiene 50 años, o el hecho de que las malas críticas a su película resultaran demasiado pesadas para la pareja. Jennifer afirmó en el podcast Awards Chatter que “lo último que quería hacer era pensar en la cinta y él llegaba y era de todo lo que quería hablar”.

Jennifer ha demostrado que puede ser muy amigable con sus ex y, de hecho, en octubre de 2018 estuvieron juntos en una fiesta sin mayor problema. Asistió con Maroney a la premiere de The Favourite, estelarizada por Hoult, y ahí también se encontraba Aronofsky. Vaya enredo. “Soy amiga de todos mis ex, en realidad. Mi teoría es que no puedes tener una mala relación con alguien si eres sincero. Si todo el mundo sabe cómo te sientes, no hay mentiras, sólo franqueza. Todos mis novios han sido maravillosos, Nick fue un gran novio”, dijo la actriz en una entrevista al podcast WTF With Marc Maron.