Jennifer Lopez: Cinco décadas siendo la reina del ‘starsystem’

Cinco décadas de vida aprovechadas como nadie la colocan como uno de los personajes más influyentes de Hollywood. Su dominio abarca desde el séptimo arte, la música, la industria de la moda y hasta libros de autoayuda. Un auténtico Midas contemporáneo.

Una de las latinas más famosas del planeta cumplió 50 años el pasado 24 de julio y, fiel a su personalidad activa y chispeante, festejó en grande. El tour It’s My Party: The Live Celebration es su manera de conmemorar junto a sus inseparables fans, y es que planea llevar a cabo 24 fastuosos shows dignos de un aniversario inolvidable.

Con una carrera que crece como la espuma, casi 30 años de trayectoria, una boda en puerta y un cuerpo que no delata su edad, Jennifer Lopez está en la cima del mundo. La intérprete de Second Act no solo tiene fama de ser una de las celebs más disciplinadas al ser perfeccionista al extremo en sus presentaciones, sino posee una ética profesional impecable: “El éxito es la recompensa de la gente dispuesta a trabajar extra”, aseguró en The Dr. Oz Show.

(Foto: Getty Images) “No es fácil, es muy cansado, pero quienes se quedan más tarde, los que trabajan más duro y los que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para concretar su labor son los que llegan lejos”.

Y vaya que ella es uno de esos privilegiados casos.

“Jenny From the Block”

Tal como expresa uno de los temas que la hicieron famosa, J.Lo creció en el Bronx, en Nueva York, en el seno de una familia humilde, y se esforzó para pagar sus lecciones de canto y baile, ya que sus padres no apoyaban su carrera. En una entrevista con W Magazine reveló que su mamá deseaba que se matriculara en la universidad.

“I yo no, así que nos distanciamos y perdí mi hogar por un tiempo; dormía en el sillón del estudio de baile, pero eso quería hacer”.

(Foto: Getty Images)

Gracias a su dedicación, se integró al staff de bailarines de Janet Jackson y del show In Living Color en 1991, no obstante, soñaba con más que bailar. Finalmente, su gran oportunidad llegó en 1997, cuando obtuvo el rol de Selena en el filme autobiográfico de la cantante. De bailarina de respaldo subió al Olimpo hollywoodense con proyectos como Anaconda (1997), Out of Sight, con George Clooney, (1998), Maid in Manhattan (2002) y Second Act (2018).

Detrás del micrófono

Contra todo pronóstico también se expandió al terreno musical hace 20 años y se arriesgó a ser blanco de críticas con su álbum debut On the 6 (1999), que llegó a la cima de las listas de popularidad con sencillos como “If You Had my Love” o “Let’s Get Loud”. Más tarde, en 2001, se convirtió en la primera artista en la historia en tener una película (The Wedding Planner, junto a Matthew McConaughey) y un disco (J.Lo) en el primer lugar de ventas en la misma semana.

(Foto: Getty Images)

“Al principio quisieron ponerme en una caja para interpretar cierto tipo de papeles: ‘Solo puedes actuar, no debes cantar’, decían. Y me sentía atrapada porque sabía que lo intentaría”, declaró a Harper’s Bazaar.

Y su deseo rindió fruto. ¿Su siguiente paso? Convertirse en icono de la moda, momento que se cristalizó en el año 2000 al desfilar por la alfombra roja de los Grammy con el icónico vestido de Versace, hilvanado sobre su cuerpo para abrazar su silueta.

En 2002 lanzaba su propia firma de ropa y su primer perfume: Glow, sin duda, un éxito comercial que abrió el paso a una nutrida lista de aromas, además de marcar tendencia entre las celebridades. Hoy día tiene un emporio.

Entonces llegó Gigli

La excepción que confirma la regla de que Jennifer es capaz de hacer un éxito de cualquier proyecto; fue Gigli, filme que estelarizó junto a Ben Affleck en 2003 y que resultó un fracaso. No solo fue nominada a los premios Razzie a lo peor del cine, tampoco superó una semana en taquilla; sin embargo, Jennifer no se fue con las manos vacías, sino con un anillo de compromiso valuado en 3.5 millones de dólares, que Affleck le dio al poco tiempo de que empezaron a salir.

(Foto: Getty Images)

Su romance fue corto pero épico, pues dejó un legado que en nuestros días persiste: la tendencia de unir nombres, así ‘Bennifer’ se convirtió en la pareja más deseada, un hecho que contribuyó a fracturar su compromiso días antes del enlace, debido al acecho de la prensa.

Dos meses después de su separación, comenzó a salir con Marc Anthony, y se casaron en 2004 luego de seis meses de relación en una ceremonia sorpresa. En 2008, la pareja recibía a los gemelos Max y Emme, no obstante, tres años después protagonizaron un divorcio amistoso y hasta grabaron un álbum.

Una familia moderna

En el terreno personal, define el éxito como “sentirte feliz contigo para compartir tu plenitud… Ejercitarte, comer bien y ser positiva es quererte y, si lo haces, tendrás buenos amigos y relaciones, porque estarás acostumbrada a tomar buenas decisiones por ti”, afirmó en The Dr. Oz Show. Nada más cierto. Y ello incluye a su prometido, el exjugador de los Yanquis de Nueva York, Alex Rodriguez, de quien dice llegó a su vida en el momento perfecto, cuando es lo suficientemente madura para reconocer si se equivoca, si necesita ayuda o si debe esforzarse en el amor.

Se comprometieron en marzo de este año con un flamante anillo de 4.5 millones de dólares y han mantenido una relación pública.

“Es amoroso con mis hijos y yo con los suyos, los niños se aceptaron de inmediato y ahora tienen hermanos bonus”, compartió en Instagram en un video en el que felicitó A-Rod el Día del Padre.

(Foto: Getty Images)

Los gemelos de J.Lo tienen 11 años y las hijas de Alex, Natasha y Ella, 14 y 10, respectivamente, y todos conviven como una gran familia. Quizás esa fue una de las razones que la convencieron de casarse de nuevo a pesar de los escándalos de infidelidad de su futuro esposo. Además de mantener a su clan unido y estar lista para su tour, se prepara para el estreno de Hustlers, cinta en la que interpreta a una stripper y para lo cual ha trabajado extra en su figura, pero sin importar lo perfecta que pueda parecer, desea que sus fans no la idealicen: “No tengo todo resuelto… solo me siento orgullosa de sobrevivir en este negocio y, a pesar de mis dificultades, soy optimista”, dijo en entrevista con Ellen DeGeneres.

“En este punto intento darme más crédito porque como mujer exitosa no solo recibes críticas, sino tienes gente diciéndote lo genial que eres, pero si alguien te critica, esa voz se queda en tu cabeza”.

Sin duda, J.Lo sigue siendo “Jenny From the Block”, una mujer como cualquier otra, que lucha por sentirse bien en su propia piel y que trabaja por conseguir lo que quiere. Su carisma la ha mantenido vigente tres décadas, y tal vez otros 30 años más, pues “la verdad no me siento de 50, en mi cabeza soy de 26. Un sentimiento universal, ¿o no?”.

Genio y figura

1) Se encuentra en excelente condición física y es muy disciplinada. Hace poco hizo una dieta en la que eliminó los carbohidratos 10 días, pero no todas sus técnicas son difíciles:

2) Siempre que sale a comer pide lo menos calórico.

3) No bebe alcohol y solo toma café descafeinado.

4) Sus snacks no son chocolates, sino frutas y smoothies verdes.

5) Incorpora proteína a cada alimento de su día.

(Foto: Getty Images)

Sus números de la suerte

41

participaciones ha tenido en el séptimo arte.

100

millones de dólares fueron sus ganancias por su residencia All I Have en Las Vegas.

400

millones de dólares es la cifra de su fortuna.

6

era la línea del metro que tomaba para llegar a su trabajo en Manhattan desde el Bronx, y ese fue el título de su primer álbum: On the 6 .

(Foto: Getty Images)

Proyectos de la última década

2013

Consiguió su propia estrella de la fama en el paseo de Hollywood y la recibió acompañada de sus padres e hijos.

2014

Lanzó «Amor verdadero», libro sobre cómo mejorar la autoestima según su propia experiencia. Se convirtió en best seller en la primera semana y fue publicado en inglés y español de manera simultánea.

2011-2016

Fue jueza en el programa American Idol por cinco temporadas, junto a Steven Tyler. Se calcula que ganó alrededor de 20 millones de dólares por cada una.

“Este show rompió prejuicios que la gente tenía de mí, como que era una diva”.

2016-2018

Fue transmitida la serie Shades of Blue, su primer gran trabajo en televisión y el cual produjo ella misma. Interpretó a una detective neoyorquina.

2017-2020

Creó el reality show World of Dance, competencia de baile en la que ella misma es jurado. La cuarta temporada se estrenará en el verano de 2020.

(Foto: Getty Images)

Sus amores

El mesero le propuso matrimonio en una fiesta del rodaje de Selena, se casaron en 1997 y duraron meses.

(Foto: Getty Images)

Salieron más de dos años y todo acabó con un escándalo de posesión de armas.

(Foto: Getty Images)

Fue su bailarín en Love Don’t Cost a Thing, se casaron en 2001 y se divorciaron en 2003.

(Foto: Getty Images)

Luego de su romance en 2003, él terminó el compromiso y, según J.Lo, le arrancaron el corazón.

(Foto: Getty Images)

Ha sido su relación más larga y tienen dos hijos.

(Foto: Getty Images)

Al finalizar su divorcio con Marc Anthony (2011), comenzó a salir con el bailarín 18 años menor que ella. Se separaron en 2014.

(Foto: Getty Images)

Se cree que J.Lo enamoró al rapero en 2016.

(Foto: Getty Images)

En 2017 empezó a salir con el exdeportista, su actual prometido.

(Foto: Getty Images)

Por: Jessica Moreno / Foto: Getty Images