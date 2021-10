Jessica Alba comparte su relajante ritual previo a las alfombras rojas

Puede que su día a día se haya vuelto algo caótico desde que empezara a compaginar su carrera interpretativa con las numerosas responsabilidades derivadas de su empresa de productos ecológicos ‘The Honest Company’ y, por supuesto, con su exigente papel de madre de tres hijos, pero eso mismo explica por qué Jessica Alba siempre es capaz de sacarle el máximo partido al escaso tiempo libre del que dispone para ella misma.

En sus palabras

Tanto es así, que la estrella de Hollywood no se conforma con dedicar varias horas a esos preparativos directamente ligados a una inminente aparición en la alfombra roja, sino que -siempre que puede, eso sí- trata de compaginar esa tarea con determinadas prácticas concebidas para relajarse al máximo o, en su defecto, dejarse llevar por su música preferida.

«Si tengo tiempo, me gusta darme un baño caliente o recibir un masaje que me ayude a desconectar. Y ya cuando empiezo a prepararme, me tengo que asegurar de que estoy escuchando la música perfecta para el tipo de noche que espero. Es muy importante marcar el tono de la velada con la música más apropiada para ello», reveló la protagonista de Sin City en conversación con la revista People.

Valiosos tips

Por si eso no fuera suficiente, la polifacética artista también compartió con los lectores de la publicación un infalible truco para evitar que sus pies resbalen en la plantilla de sus tacones y, como le ha ocurrido a un sinfín de celebridades en el pasado, sufra una aparatosa caída en presencia de un cientos de periodistas, fotógrafos y admiradores.

«Lo que hago es poner cinta adhesiva de dos capas en la planta de mis pies para mejorar la sujeción, y así es como prevengo las caídas. También me aplico una buena crema de hidratación intensiva en los pies para fortalecer la piel y rebajar el dolor que me puedan causar los zapatos», aseguró en la misma entrevista.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images