Jessica Simpson y otras famosas que perdieron más de 40 kilos

Estas famosas han tenido una gran apertura sobre cómo ha sido su trayecto hacia la pérdida de peso. Saben perfectamente que no es tarea sencilla y que tampoco es un campo de rosas —algunas celebs quisieron perder el peso ganado del embarazo mientras otras lo hicieron por motivos de salud.

Celebridades que han bajado de peso: famosas que perdieron más de 40 kilos

Al cambiar su estilo de vida, Shonda Rhimes y Jessica Simpson bajaron hasta 100 libras, y tampoco olvidemos el destacado cambio de Adele (aunque tanto ella como otras famosas han demostrado que el éxito no tiene talla).

Algunas famosas admitieron "odiar cada segundo" de este camino, pero finalmente mostraron el resultado.

1) Jessica Simpson bajó 45 kilos 3 años después de su último embarazo

Getty/ Instagram

La intérpete de This Boots Are Made for Walkin' compartió lo contenta que está de bajar los 45 kilos que subió en su último embarazo. "He subido y bajado 45 kilos tres veces, así que nunca pensé que este momento podría suceder", dijo en Instagram.

2) Rebel Wilson perdió más de 30 kilos

Getty Images

La estrella de Pitch Perfect tenía como objetivo bajar 30 kilos o más, lo logró y ahora se enfoca en mantenerse en este peso. Rebel, de 42 años, contó a People que cambió a una dieta alta en proteína; pero lo que realmente dio con su mejor acción que "cambiar los malos hábitos por buenos hábitos".

3) Adele perdió hasta 70 kilos en dos años

Getty Images

Si de transformaciones de celebridades se trata, sabemos que una de las más comentadas fue la de Adele. La cantante de 33 años develó poco a poco su cambio, la manera en que trabajó y qué cambios hizo en su estilo de vida. Reveló a British Vogue que en pandemia hacía ejercicio hasta tres veces en un solo día y junto con pesas, cardio y boxing comenzó con 10 kilos y culminó en más de 70 kilos perdidos.

4) Shonda Rhimes bajó más de 60 kilos por su salud

Getty Images

"No lo hice por verme tan hermosa como en las películas, sino porque no podía subir unas escaleras cortas sin detenerme a respirar y quitar el sudor de mi frente", reveló a Health la creadora de Grey's Anatomy en 2017. Shonda, actualmente de 52 años y con más de 60 kilos menos, confesó que le sorprendió de manera no muy grata la forma en que la gente "la respetaba más" ahora que estaba delgada.

5) Kelly Osbourne perdió más de 30 kilos y habló al respecto de su cirugía de manga gástrica

Getty/ Instagram

Kelly, de 37 años, reveló que se sometió a cirugía de manga gástrica en 2018 para bajar de peso, pero que esto nunca fue "la vía rápida, debes hacer un máximo cambio de estilo de vida". Primero perdió 20 kilos, y para 2020 ya había bajado más de 35 kilos y se ha dedicado a hacer ejercicio y mantener una dieta balanceada.

6) Janet Jackson perdió más de 30 kilos después de tener a su bebé

Getty/ Instagram

Después del tour 'Unbreakable' en 2015, Janet Jackson dio a luz a su hijo Eissa en 2017, y como toda una mamá súper fit se dedicó a mejorar sus hábitos alimenticios, a hacer ejercicio, y así bajó más de 30 kilos. Lo más aplaudido es que lo logró ¡sin hacer nada de cardio! Y tampoco se limitaba a sus pequeños deseos y antojos, "si Janet siente que necesita un pastel de chocolate, ¡que lo tenga! No va a engordar en una noche", dijo su entrenadora en entrevista.