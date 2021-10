Jessie J escribe un tema romántico para Channing Tatum

La cantante Jessie J ha vuelto a demostrar que la relación sentimental que mantiene, desde hace un año ya, con el actor Channing Tatum no ha dejado de ganar enteros a lo largo de los últimos meses y todo ello a pesar de que los dos enamorados prácticamente no se han dejado ver juntos desde que se diera a conocer su historia de amor.

En esta ocasión, la intérprete británica quiso aprovechar el íntimo concierto que ofreció este lunes en un, por otro lado, abarrotado local de Los Ángeles para presentar a sus afortunados fans una nueva canción que, a juzgar por los románticos versos que de ella se desprenden, puso de manifiesto que suponía todo un homenaje a su chico.

«Donde quiera que vayas, sé que quiero seguirte, así que hagamos una promesa hoy mismo. Estemos juntos, tranquilos y en calma, para no precipitarnos y dejar de ser quienes somos. Nada de presión, solo diversión, no es una carrera y no hay necesidad de correr. Si es para siempre, vamos simplemente a estar enamorados», reza una de las entrañables estrofas que la intérprete cantó para sus incondicionales.

Al margen de las entrevistas ocasionales que concede a medios ingleses y norteamericanos, lo cierto es que la estrella del pop se ha mantenido bastante alejada de la vida pública en tiempos recientes y, de hecho, ella misma se encargó de avisar a sus seguidores de Instagram sobre su decisión de abandonar temporalmente la red social para disfrutar un poco más de las bondades del mundo «real».

«Para que lo sepan. Estoy bien, sana física y mentalmente. La gente suele asumir que cuando te vas un tiempo de Instagram es porque estás atravesando un momento difícil. En mi caso ocurre justo lo contrario. Me encuentro en una etapa tan satisfactoria, que me apetece respetarla y cuidarla todo lo que pueda. Instagram es divertido, pero no es la vida real. Voy a escribir un nuevo disco, ¡los quiero a todos!», escribía recientemente en su perfil.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images