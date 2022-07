Joan Crawford, la actriz de Hollywood que intentó matar a su hija

Joan Crawford no es solamente la malvada que dice su hija Christina que fue; ha sido una de las grandes estrellas de la historia del cine y sus películas dramáticas son inolvidables.

¿Quién fue Joan Crawford?

La que fuera una de las más grandes, discutidas y duraderas luminarias de Hollywood, Joan Crawford , fue bautizada con el nombre de Lucille Le Sueur , en San Antonio, Texas, en 1904.

Al principio tuvo que realizar labores muy modestas, como lavandera, camarera y miembro del coro de un teatro, pero pronto sus habilidades artísticas le permitieron obtener un contrato con los estudios de películas MGM, la cual le cambió el nombre.

Joan Crawford, actriz de Hollywood

Carrera artística de Joan Crawford

Durante los años 30, esta compañía la presentó como la personificación de la chica alegre y pobre que ambiciona llegar a la cumbre. Luego de utilizarla durante más de 15 años (y de obtener una enorme cantidad de dinero con sus películas), la MGM rechazó contratarla de nuevo, pero esto solo dio pie a que pudiera comenzar con la Warner Brothers una carrera aún más exitosa.

Ganadora del Oscar de la Academia por “El suplicio de una madre”, en 1945, la Crawford se especializó en mujeres fatales durante el final de los 40 y los 50, y a mediados de los 60, cuando todos pensaban que ya no tenía nada que hacer en el cine, volvió a triunfar en el género del cine de horror.

Viuda del presidente de la Pepsi y aún popular, Joan Crawford hizo su último film en 1970 y murió en 1974.

Joan Crawford: madre acusada de maltrato físico y psicológico por su hija Christina Crawford

Mujer de enorme ambición, temple, disciplina y adaptabilidad, su vida personal fue todo lo contrario a la artística: casada tres veces y viuda una, su hija adoptiva Christina la acusó de manipuladora, esquizofrénica y abusiva en su biografía “Mamita querida”.

Fue en 1978 cuando Christina Crawford, una de los cuatro hijos que Joan adoptó, decidió publicar “Mamita querida”, libro autobiográfico en el que asegura que la famosa actriz de Hollywood, fue una madre monstruosa, a la que califica como: “borracha” o “perra insensible”

“Mi madre era una asquerosa y me daba igual no volver a verla”. Así se refiere Christina Crawford a la estrella de Hollywood Joan Crawford, en la página 339 de “Queridísima mamá”.

En el libro de 451 páginas, Christina no repara en detalles sobre lo terrible que fue su infancia, llena de maltrato físico y psicológico por parte de una de las actrices más querida del Hollywood de oro.

“La lección que se grabó en mí de forma indeleble fue que, cuando mi queridísima mamá se enfurecía lo suficiente, hacía pedazos a las personas y las hacía desaparecer”, escribía la autora cuando, de pequeña, vio cómo su madre eliminó a su ex marido, Phillip Terry, de todas las fotografías.

También describe con ira cómo le quitó un trabajo:

“Mi madre quitándome el trabajo... ¡Una madre alcohólica! Qué crueldad, qué humillación”, escribe Crawford.

¿Son ciertas las acusaciones de Christina contra su madre?

Sin embargo, el resto de las biografías de Crawford como: Not the Girl Next Door: Joan Crawford: A Personal Biography, de Charlotte Chandle, no se creen todas las historias de Christina.

Sus dos hermanas pequeñas, hablan de una "madre estricta pero cariñosa".

Lo mismo aseguraron exmaridos, secretarios, personal de servicio y otras estrellas amigas.

En cambio, su hermano Christopher apoyó el libro y actrices como Helen Hayes, June Allyson o Betty Hutton confirmaron algunos de los abusos de los que fueron testigos.

Su compañera en Alma en suplicio Eve Arden contaba que Crawford era "una buena mujer", hasta que el alcoholismo y su trastorno bipolar alteraban su comportamiento.