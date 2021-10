Joaquin Phoenix habla de cómo se enamoró de Rooney Mara

Los actores Joaquin Phoenix y Rooney Mara forman una de las parejas más discretas de la meca del cine: a excepción de unas pocas apariciones públicas, como por ejemplo la presentación en el Festival de Venecia de la última película del intérprete, Joker.

Aunque no acostumbran a dejarse ver en público y apenas se conocen detalles acerca de su relación sentimental más allá de que, desde hace unos meses, ella se ha dejado ver luciendo lo que parece ser un anillo de compromiso.

Ahora, el famoso intérprete ha querido acabar con parte del misterio que rodeaba hasta el momento su historia de amor explicando que, tal y como se creía, ambos se conocieron rodando Her en 2013.

En un primer momento él estaba convencido de que Rooney lo detestaba, pero con el tiempo se dio cuenta de que simplemente era extremadamente tímida y en realidad la atracción había sido mutua.

Afortunadamente, el destino volvió a reunirles cinco años más tarde en la película Maria Magdalena y ahora Joaquin disfruta de uno de sus momentos de mayor estabilidad tanto a nivel personal como profesional.

«Las cosas siempre me han resultado duras, en cierto sentido», expresó acerca de su carrera y de la perspectiva de meterse en la piel de personajes tan intensos como el del némesis de Batman.

«Y creo que me he dado cuenta, solo recientemente por eso de que te haces mayor o lo que sea, que no pasa nada. Te dices a ti mismo: ‘Puede que esto sea una mala experiencia, puede que no lo vaya a pasar bien, o que al final me sienta vacío y encima no salga bien’. Y no pasa nada porque en otros aspectos de mi vida me siento muy completo. Y eso es lo que me mantiene aquí. Disfruto con lo que hago, y me gusta mi vida. ¡Me encanta mi vida!”, afirmó.